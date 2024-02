Sony le confirme, il n’y aura pas de gros jeux sur PS5 pendant au moins un an

Sony a livré ses résultats financiers pour le dernier trimestre de 2023 tout en dévoilant ses plans pour l’année en cours. La société japonaise s’attend à un ralentissement des ventes de sa console PS5 et a confirmé qu’aucun titre phare ne sortirait avant au moins un an. Cependant, elle a tenu à rassurer en indiquant que de nombreux titres étaient encore en développement.

En 2024, il ne faudra pas compter sur de grosses exclus PS5. Pas de nouveau God of War, d’Horizon ni même de Ghost of Tsushima 2. C’est Sony qui l’a annoncé dans son bilan financier : aucun titre majeur n’est prévu avant avril 2025, soit la fin du prochain exercice fiscal.

La marque japonaise a dévoilé ses résultats pour le dernier trimestre 2023. Des résultats très attendus alors que la PS5 va atteindre la moitié de son cycle de vie. Ainsi, on apprend que la PS5 a été écoulée à 54,7 millions d’exemplaires, un score tout à fait admirable quand on se rappelle son début d’exploitation compliqué, empoisonné par les pénuries de composants. A titre de comparaison, la PS4 avait atteint 57 millions au même stade. Pour l’année en cours, Sony s’attend toutefois à un ralentissement significatif des ventes.

La PS5 va connaître une année 2024 difficile

Sony s’était fixé comme objectif de vendre 25 millions de PS5 sur la période d’avril 2023 à avril 2024. Un objectif qu’elle manquera de 4 millions. En effet, au 31 décembre 2023, la société n'avait écoulé “que” 16,4 millions de machines pendant son exercice fiscal, dont 8,2 millions juste pour le dernier trimestre (le plus important).

A lire aussi – Test God of War Ragnarök sur PS5 : c’est hachement bien

Concernant les jeux, Sony se félicite d'avoir vendu 37 millions de titres first party (exclus). Parmi eux, 10 millions de Marvel’s Spider-Man 2. Au total, tous les jeux Spider-Man d’Insomniac Games (PlayStation et PC) se sont vendus à 50 millions d’exemplaires. Une sacrée performance. Enfin, on note 123 millions d’utilisateurs actifs sur le PlayStation Network. Là encore, c’est bien.

Pourtant, Sony s’attend à une année 2024 compliquée. Une année sans gros jeux et qui va voir les ventes de PS5 s’aplanir. Ce sera juste le creux de la vague, rassure le constructeur, qui indique que de nombreux gros jeux sont en développement pour sa console. Mais pas de sortie majeure avant avril 2025.