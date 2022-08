PS5 : Sony va tout faire pour augmenter la production d’ici Noël

Si vous n’avez toujours pas pu mettre la main sur la PS5, Sony compte faire tout ce qui est en son pouvoir pour que vous puissiez enfin vous la procurer pour Noël. Lors de son récent bilan financier, le constructeur a affirmé que la production va passer la seconde pour augmenter les stocks d’ici les fêtes de fin d’année. Objectif : atteindre les 18 millions de ventes estimées pour 2022.

Alors que vous êtes peut-être en vacances, Sony, de son côté, prépare déjà à la rentrée. Et même, à vrai dire, les fêtes de Noël. En effet, la pénurie de PS5 est encore loin d’être terminée et, après une année 2022 bien plus difficile que prévu, le constructeur compte bien se rattraper pour les fêtes de fin d’année. En effet, la firme a un objectif à tenir : 18 millions de ventes avant l’année prochaine. Or, pour le moment, les compteurs ne sont pas vraiment au beau fixe.

Lors de son récent bilan financier pour le deuxième trimestre de son exercice fiscal, Sony a annoncé avoir écoulé environ 13 millions de consoles en 2022. Pendant ce temps, les chiffres dégringolent en Europe au profit de la concurrence. En bref : le constructeur doit absolument inverser la tendance s’il souhaite remplir ses objectifs, et Noël semble être la période clé à ne surtout pas rater.

Sony promet une PS5 pour tout le monde à Noël

« Compte tenu de cette situation, nous avons l’intention de prendre des mesures pour accroître l’engagement des utilisateurs au cours de la seconde moitié de l’année fiscale, au cours de laquelle des titres majeurs, y compris des jeux first party, sont prévus », explique ainsi Sony en faisant référence, notamment, à God of War : Ragnarök et The Last of Us : Part 1.

Pour ce faire, la firme compte donc « augmentant l’offre de matériel PS5 et faire la promotion du nouveau service PlayStation Plus ». Pour l’instant, les indicateurs sont plutôt au vert. Les mesures de confinement ont été levées à Shanghai, ce qui devrait permettre à Sony de mettre les bouchées doubles au niveau de sa production. Reste que l’objectif sera difficile à atteindre, et que la firme n’est pas à l’abri d’un contretemps de dernière minute.