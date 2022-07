PS5 : résolution 1440p, liste de jeux personnalisable, Sony prépare une mise à jour massive

Les joueurs l’attendaient depuis longtemps, la voilà enfin : la PS5 peut désormais afficher un jeu en 1440p. Jusqu’à maintenant, la console de Sony laissait seulement le choix entre 1080 p et 4K, ce qui ne convenait pas aux joueurs possédant un moniteur à la résolution intermédiaire. D’autres nouveautés font également leur arrivée, notamment la possibilité de ranger ses jeux dans des listes personnalisées.

À l’époque où les joueurs attendaient encore la sortie de la PS5, tous étaient émerveillés par la promesse de jouer en 4K sur une console de salon. Avancée majeure dans l’industrie, l’arrivée de la résolution « maximale » hors des frontières du gaming PC a été une petite révolution… à l’arrière-goût amer. En effet, on imaginait alors, de manière assez logique, que toutes les résolutions en deçà de 2160 p seraient prises en charge. Il n’en est rien.

En effet, le 1440 p n’est à ce jour pas proposé par la PS5. C’est un gros problème pour de nombreux joueurs : malgré la forte baisse des prix ces dernières années, tous n’ont pas encore la chance de posséder un moniteur 4K et se contentent de la résolution honorable qu’est 1440p. Résolution dont ils ne profitent donc pas sur PS5, qui ajuste automatiquement leurs jeux en 1080p. Plus d’un an après la sortie de la console et 20 millions de ventes plus tard, cela va bientôt changer.

La PS5 va enfin pouvoir afficher ses jeux en 1440p

En effet, Sony a annoncé aujourd’hui l’arrivée d’une nouvelle mise à jour de taille pour sa PS5. Actuellement disponible en bêta, elle ne devrait donc pas tarder à arriver auprès du grand public. Contrairement à la dernière update qui était relativement maigre en nouveautés, le constructeur a cette fois mis les bouchées doubles pour satisfaire les joueurs. Ce qui passe donc par l’ajout du 1440p dans les résolutions prises en charge par la console.

Sony précise par ailleurs que « si vous jouez à un jeu dont la résolution native est plus élevée, comme 4K, vous pouvez bénéficier d’un anticrénelage amélioré grâce au suréchantillonnage jusqu’à une sortie 1440p ». Pour configurer la résolution 1440 par défaut, il suffira de se rendre dans Paramètres > Écran et vidéo > Sortie vidéo puis sélectionner 1440 dans le menu déroulant Résolution. Il est d’ailleurs également possible de tester si son câble HDMI est compatible dans la même section.

La PS5 fait le plein de nouveautés avec sa prochaine mise à jour

Si elle reste la nouveauté majeure de cette mise à jour, la résolution 1440p n’arrive pas seule. Sony a également dévoilé une nouvelle fonctionnalité qui permet d’organiser sa ludothèque dans des listes personnalisées. Pour ce faire, rien de plus simple : il faut se rendre dans sa Bibliothèque de jeux, puis de cliquer sur Créer une liste de jeux. Il faut ensuite sélectionner les titres que l’on souhaite ranger dans cette catégorie, puis nommer cette dernière selon ses souhaits. Au total, il est possible de créer jusqu’à 15 listes, contenant chacune un maximum de 100 jeux.

Enfin, quelques autres petites fonctionnalités rejoindront le firmware de la PS5 avec cette mise à jour. Il sera par exemple possible de comparer l’audio 3D avec l’audio standard et choisir en fonction de ses préférences. Les activités en cours sur les différents jeux s’afficheront directement à l’écran juste avant de le relancer. Du côté du jeu en ligne, Sony ajoute la possibilité de demander un partage d’écran à ses amis pour regarder leur partie. Il sera également plus simple de rejoindre une partie à l’aide d’une notification spécialement dédiée.

La mise est actuellement déployée en bêta. Nous vous tiendrons au courant lorsqu’elle sera disponible pour le grand public.

