PS Plus Extra/Premium : voici les nouveaux jeux à venir en juin 2023

Les abonnés PS Plus Extra et Premium peuvent s'attendre à une nouvelle mise à jour importante ce mois-ci, puisque Sony a confirmé qu'un total de 27 jeux PS5, PS4, PS1 et PSP seront ajoutés en juin 2023.

Après une sélection de jeux très intéressante au mois de mai 2023, Sony a révélé les derniers jeux qui rejoindront la bibliothèque PlayStation Plus en juin 2023. Au total, ce seront 27 titres qui seront ajoutés le 20 juin, date du premier anniversaire de la nouvelle configuration par paliers du PS Plus.

Ce mois-ci, la sélection de titres promet de ravir de nombreux joueurs, puisqu’elle est portée par Far Cry 6 pour PS5 et PS4. Cet énorme bac à sable amusant vous amènera à renverser un dictateur incarné par l'acteur Giancarlo Esposito. Évidemment, il ne s’agit pas du seul titre qui nous intéresse ce mois-ci.

LISTE DES JEUX PS PLUS EXTRA/PREMIUM EN JUIN 2023

Sony a confirmé qu'un total de 27 jeux PS5, PS4, PS1 et PSP seront ajoutés aux deux niveaux PS Plus Extra et PS Plus Premium la semaine prochaine, mais certains seront évidemment exclusifs aux abonnés Premium. Dès le 20 juin prochain, voici les jeux sur lesquels les joueurs pourront mettre la main gratuitement :

Far Cry 6 (PS5/PS4) | Review

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS5/PS4)

Rogue Legacy 2 (PS5/PS4)

Inscryption (PS5/PS4)

Soulstice (PS5)

Tacoma (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

Killing Floor 2 (PS4)

Lonely Mountains: Downhill (PS4)

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York (PS4)

Hundred Days: Winemaking Simulator (PS5, PS4)

A Hat in Time (PS4)

Carto (PS4)

Forager (PS4)

Dodgeball Academia (PS4)

The Wild at Heart (PS4)

Redout 2 (PS5, PS4)

Thief (PS4)

MX vs ATV Legends (PS5, PS4)

PAW Patrol Mighty Pups: Save Adventure Bay! (PS5, PS4)

My Friend Peppa Pig (PS4)

DC League of Superpets: The Adventures of Crypto and Ace (PS4)

The Talos Principle: Deluxe Edition (PS4)

ELEX II (PS5, PS4)

Et voici les titres exclusifs pour les membres PS Plus Premium :

Killzone : Liberation (PSP)

Worms (PS1)

Herc's Adventures (PS1)

On vous rappelle que les abonnés PlayStation Plus avaient déjà eu droit à d’autres jeux offerts au mois de juin 2023, et vous pouvez aller consulter la liste des titres sur notre article dédié.