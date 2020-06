PS5 : quel jeu vous donne le plus envie d’acheter la console ?

Sony a dévoilé la liste des 25 premiers jeux de la PS5 avant de montrer le design de la console. On y trouve du très très lourd comme Hitman 3, NBA 2K21, Resident Evil VIII, Pragmata, Gran Turismo 7 ou encore Horizon Forbidden West.

Sony vient de présenter une première liste de 25 jeux officiels, en plus de l’arrivée de GTA V sur PS5. De Spider-Man, à Gran Turismo 7, en passant par Returnal, Oddworld Soulstorm, Godfall, Hitman 3, NBA2K21, Resident Evil VIII ou Pragmata – sans compter tous les titres indés comme Solar Ash, Jett The Far Shore ou Goodbye Volcano – Sony a dévoilé un premier lineup extrêmement solide. Et même si la qualité du streaming était limitée à de la haute définition, on doit dire que les graphismes de nombre de ces titres nous ont beaucoup impressionné.

Un peu plus tôt dans la journée, nous vous demandions ce que vous pensez du design de la PS5. Sony a fait cette année des choix débouchant sur un design qui ne laisse personne indifférent. Mais comme le font remarquer nombre de lecteurs, en matière de consoles de salon, le design est certainement bien moins important que le catalogue de jeux disponibles. C’est probablement essentiellement là d’ailleurs, que se jouera la guerre entre la Xbox Series X et la PS5.

Lire également : PS5- casque 3D, caméra HD, télécommande… Sony dévoile tous les accessoires officiels

Et c’est pourquoi nous avons besoin de votre avis. Parmi les 25 jeux PS5 dévoilés par Sony, lequel est selon-vous la meilleure raison d’acheter la console ? Répondez au sondage ci-dessous et expliquez si vous le désirez votre choix dans la zone commentaires !