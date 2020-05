Xbox Series X : découvrez le son et la nouvelle animation de démarrage de la console de Microsoft

En parallèle de la conférence Inside Xbox durant laquelle la liste des premiers jeux pour Xbox Series X a été dévoilée, l’animation de démarrage de la console a été officiellement présentée. Contrairement à l’animation des Xbox 360 et Xbox One, celle-ci n’affiche pas le nom de la console, mais juste de la marque « Xbox ».

Hier, nous avons suivi en direct pour vous les annonces de Microsoft quant à la liste des jeux qui accompagneront le lancement de la console en fin d’année. Dans cette liste, vous retrouvez des licences très connues, comme Assassin’s Creed, Dirt, Yakuza ou encore Vampire The Masquerade. Vous avez certainement aussi découvert les nouvelles licences, comme Scorn, Chorus et The Medium. Plus d’une douzaine de titres seront disponibles au lancement.

Et certains seront même disponibles avant le lancement, comme Assassin’s Creed Valhalla qui officiera d’abord sur Xbox One. Mais grâce à Smart Delivery, vous pourrez vous l’acheter sur Xbox One et jouer ensuite avec la version Xbox Series X. C’est l’une des très bonnes nouvelles annoncées lors de cette conférence Inside Xbox. Et même si nous n’avons pas encore eu l’occasion de jeter un œil sur la fiche technique définitive de la console, les différents trailers démontrent qu’elle en aura dans le ventre.

Microsoft n’a pas non plus présenté l’interface de la console. Sera-t-elle plus proche de celle de la Xbox One, tout en verticalité, ou celle de la Xbox 360, qui prône une navigation horizontale (un peu à l’image de l’ancien dashboard de la One) ? Utilisera-t-elle encore le système de tuiles et les blocs ou évoluera-t-elle vers une nouvelle gestion des jeux, des communautés et des applications ?

Vers un peu plus de simplicité ?

Cependant, un premier élément de l’interface a été dévoilé hier. Non pas pendant la conférence Inside, mais sur Twitter. Larry Hryb, alias Major Nelson, directeur de la programmation et du réseau Xbox Live, a publié sur son compte le message ci-dessous : il contient une très courte vidéo dévoilant l’animation de démarrage de la console. Une animation que vous verrez très souvent si vous achetez la console. Cette information est donc importante, d’autant plus qu’elle donne certainement le ton de ce qu’il faut attendre du reste de l’expérience Xbox Series X.

La vidéo ne dure que quelques secondes. Nous y voyons simplement apparaître le logo de la Xbox en aplat (voir l’image en tête de cet article). En dessous s’affiche non pas le nom de la console, mais le nom générique de la famille : Xbox. C’est un détail important : l’animation des deux dernières générations de console affichait le nom de celles-ci au démarrage, comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran ci-dessous. Il y a donc un effort de revenir à quelque chose de plus simple (voire moins ostentatoire). Espérons que cette impression se généralisera au reste de l’expérience.