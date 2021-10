PS5 : Sony promet un nouveau State of Play le 27 octobre riche en annonces

Sony vient d'officialiser la tenue d'un nouveau State of Play ce mercredi 27 octobre. D'après le constructeur, cette conférence durera une vingtaine de minutes et sera dédiée aux futurs jeux PS5 des éditeurs tiers. Quels seront les titres présentés ? C'est la surprise !

Alors que les joueurs PC se réjouissent probablement de pouvoir mettre la main sur God of War dès janvier 2022, Sony vient de donner rendez-vous aux joueurs ce mercredi 27 octobre 2021 pour un tout nouveau State of Play. Comme d'habitude, la conférence sera retransmise en direct sur YouTube et Twitch, à partir de 23h heure française.

D'après les dires de Sony, la présentation se concentrera principalement “sur des annonces et mises à jour concernant des titres d'éditeurs tiers sur PS5 et PS4″. Le State of Play durera une vingtaine de minutes, et on espère qu'il sera riche en annonces et trailers. Bien entendu, on aimerait également découvrir qui sait de nouvelles licences, en plus d'avoir des nouvelles de titres déjà annoncés comme Final Fantasy 16 ou Hogwarts Legacy, le jeu en monde ouvert qui se déroule dans l'univers d'Harry Potter.

Vers un autre State of Play riche en annonces ?

Le 9 septembre 2021, le constructeur a livré un State of Play de haute volée extrêmement riche en annonces. Les joueurs ont ainsi pu découvrir le premier trailer du très attendu God of War : Ragnarok, la suite directe de l'excellent reboot de God of War sorti sur PS4 en 2018. On y retrouvera Kratos et Atreus toujours traqués par les divinités nordiques, Thor et Odin en tête. Ils devront voyager entre les neuf royaumes du Père de toute chose pour espérer mettre fin au Ragnarok, l'apocalypse de la mythologie nordique.

Les talentueux développeurs d'Insomniac Games étaient également au centre de la conférence, à la révélation de deux titres inédits, à savoir Marvel's Wolverine et surtout le d'ores et déjà très attendu Marvel's Spider-man 2 ! Cette fois-ci, les deux araignées sympas du quartier Miles Morales et Peter Parker vont devoir coopérer pour triompher d'un ennemi redoutable : le symbiote extraterrestre Venom. Le studio donne rendez-vous aux joueurs en 2023 pour cet nouvel opus. L'autre grande annonce a quant à elle ravi les fans de Star Wars, puisque le mythique MMORPG Knights of the Old Republic (ou Kotor pour les intimes) reviendra sur PS5 à une date indéterminée pour l'instant.