PS5 : Sony assure que la console est 100 fois plus rapide que la PS4

La PS5 est 100 fois plus rapide que la PS4, affirme le PDG de Sony. Grâce à son SSD (Solid State Drive) sur mesure, la nouvelle console de salon sera capable de traiter des données bien plus rapidement que son illustre prédécesseur.

Kenichirō Yoshida, actuel PDG de Sony, a profité d’une réunion concernant la stratégie du groupe pour évoquer la vitesse de traitement de la PS5. « Afin d’améliorer encore le sentiment d’immersion, nous allons optimiser non seulement la résolution, mais la vitesse des jeux » annonce Kenichirō Yoshida dans un communiqué officiel destiné aux investisseurs.

Sony tease à nouveau le SSD customisé de la PS5

« Les temps de chargement du jeu devraient être beaucoup plus courts et les joueurs devraient pouvoir traverser d’immenses mondes ouverts en presque un instant » poursuit le dirigeant de Sony. Pour tenir ses promesses, Sony va intégrer un SSD customisé à la Playstation 5.« Grâce à un SSD haute vitesse conçu sur mesure, nous prévoyons d’offrir une vitesse de traitement des données de jeu environ 100 fois plus rapide que la PS4 » promet le PDG.

Ce n’est pas la première fois que Sony met en avant les performances du SSD à 12 canaux. Le 18 mars dernier, Mark Cerny, directeur en charge du développement de l’architecture technique de la console, expliquait déjà que l’abandon du HDD de la PS4 allait permettre de traiter les données 100 fois plus rapidement.

Concrètement, Sony assure que les jeux sur PS5 se chargeront aussi vite qu’un film sur Netflix. La firme nippone promet un débit de transfert de plus de 5 Go/s. En s’appuyant sur ce SSD de 825 Go, la Playstation 5 sera capable de charger 2 Go de données en seulement 0,27 seconde. A titre de comparaison, la PS4 a besoin de 20 secondes pour charger 1 Go de données.

Quoi qu’il en soit, Sony pourrait nous en dire sur la PS5 dès le 4 juin 2020 lors d’une conférence en ligne. Dans la foulée, le groupe dévoilerait aussi la liste de jeux disponibles au lancement de la console. On vous en dit plus dès que possible.