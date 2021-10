PS5 : Sony peut faire trembler Microsoft avec cette nouvelle fonction du PS Now

D'après un brevet déposé par Sony en avril 2021, le constructeur travaille sur une technologie permettant de streamer des jeux PS5 sur le Playstation Now. De quoi relancer avec force l'intérêt autour du service de cloud gaming de Sony.

Face au Xbox Game Pass de Microsoft, Sony n'a pas vraiment de réponse à apporter. Il y a bien le Playstation Now, mais les deux services ne jouent pas vraiment dans la même catégorie. Le premier tente de s'imposer comme le Netflix du jeu vidéo, avec un catalogue en constant renouvellement, la disponiblité Day One des derniers jeux des studios Microsoft, et surtout la possibilité d'installer les jeux directement sur sa console ou son PC.

Quant au Playstation Now, il s'agit avant d'une plateforme de cloud-gaming. En d'autres termes, le jeu est streamé sur votre console PS4 ou PS5 depuis les serveurs de Sony. Et depuis 2017, le service est arrivé sur PC. Une bonne chose, puisque cela permet aux joueurs PC d'essayer certaines exclusivités Sony comme le premier Red Dead Redemption par exemple. Seulement, la plateforme de cloud gaming peine à renouveler son catalogue, contrairement au Xbox Game Pass qui ne cesse d'accueillir de nouveaux titres.

Bientôt des jeux PS5 sur le Playstation Now ?

Néanmoins, l'arrivée de cette nouvelle fonctionnalité pourrait bien changer la donne. En effet, nos confrères du site DualShockers ont repéré un nouveau brevet déposé par Sony en avril 2021 intitulé “Stockage réseau à faible latence et à très haut débit”. Ce brevet révèle les travaux en cours par Sony pour permettre le streaming de jeux PS5 sur le Playstation Now, rien que ça.

“Le NVMe-oF est utilisé pour diffuser en continu des vidéos, des jeux PC et autres sur des appareils clients à partir d'un stockage réseau incarné par des dispositifs de stockage physique (SSD)”, peut-on lire dans le résumé du brevet. Pour rappel, le NVMe over Fabrics est une extension du protocole réseau NVMe pour les systèmes Ethernet et Fibre Channel, qui accélère et renforce la connectivité entre les solutions de stockage et les serveurs.

Justement, le brevet porte spécifiquement sur l'utilisation de plusieurs lecteurs NVMe mis en réseau dans le but de diffuser des jeux en streaming. Le système dispose de plusieurs copies du même contenu sur différentes supports de stockage et peut passer d'un support à l'autre en fonction de de la charge de travail. Un processus vital pour un service qui compte des millions d'utilisateurs.

Surtout, le système décrit par le brevet sera capable de garder la trace des blocs de données spécifiques sur chacun des supports de stockage, ce qui est essentiel pour le fonctionnement de certains jeux exclusifs à la PS5. C'est cette particularité couplé au SSD qui permet aux jeux PS5 de charger des éléments rapidement. Le fait que tous ces aspects du brevet couvrent les exigences spécifiques des jeux PS5 indique clairement que Sony ambitionne de proposer des titres PS5 sur le Playstation Now. Reste maintenant à savoir quand.