PS5 : le premier jeu en 8K est là… mais il y a un problème

Sony s'est toujours vanté de pouvoir proposer de la 8K avec la PS5, comme en témoigne l'imposant logo sur la boite de la console. Et justement, les développeurs de Shin'en Multimedia annoncent l'arrivée de The Touryst sur PS5, le premier jeu pouvant s'afficher officiellement en 8K et 60 FPS. Problème, la PS5 n'est pas encore capable de prendre en charge la 8K.

La prise en charge de la 8K était l'un des arguments phares de la PS5. Sony a d'ailleurs apposé un logo imposant sur les différents packaging pour rappeler aux utilisateurs les capacités de la nouvelle console. Et jusqu'à maintenant, aucun jeu n'était capable de tourner en 7680 x 4320 pixels. Ce n'est plus le cas, comme l'annoncent les développeurs de Shin'en Multimedia, les papas du sympathique The Touryst.

Lancé en 2019 sur Twitch, ce jeu d'aventure et d'énigmes en voxel, un style graphique épuré qui peut rappeler Minecraft, vient tout juste de débarquer sur PS5 et Xbox Series X. D'après le studio, The Touryst est le premier jeu de la console à s'afficher en 8K 60 FPS. Précisons qu'on parle ici de véritable 8K, sans upscale.

La PS5 n'est toujours pas capable d'afficher de la 8K

Seulement, il y a un hic. Un gros hic. La PS5 ne prend pas encore en charge la 8K via la sortie HDMI 2.1. De fait, le jeu ne peut tout simplement pas s'afficher en 8K “pure”, et ce même sur un téléviseur 8K. Pour pallier à ce problème, les développeurs de The Touryst ont utilisé une technique de suréchantillonnage extrême pour sous-échantillonner chaque pixel sur les TV 4K, afin de donner l'illusion de la 8K. Vous suivez ?

Par ailleurs, les développeurs ont promis que si Sony se décidait à activer un jour la sortie 8K sur PS5, ils publieront un patch pour permettre au jeu de tourner sans sous-échantillonnage sur une TV 8K. Pour rappel, après le lancement de la PS5 Sony a rapidement révélé le pot-aux-roses. Il faudra attendre un peu avant de pouvoir goûter à la 8K sur PS5.

Le constructeur a précisé qu'il permettra à la PS5 d'afficher des jeux et contenus en 8K sur les TV compatibles via une mise à jour logicielle. Autant le dire tout de suite, le déploiement de ce patch n'est pas pour tout de suite, les TV 8K étant encore trop rares sur le marché (et encore davantage dans les foyers) sans oublier le nombre ridicule de jeux compatibles. En l'occurrence, un seul : The Touryst.

Source : Digital Foundry