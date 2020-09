PS5 sur Amazon : la console livrée à partir du 2 janvier 2021 et déjà une rupture de stock ?

À peine annoncée, déjà en rupture de console. La PS5, dont les prix et la date de disponibilité viennent tout juste d'être dévoilés, n'est déjà plus disponible en précommande. Et ceux qui ont pu passer commande auprès d'Amazon ont eu l'étonnante surprise de voir une date de livraison qui ne correspond pas du tout à celle annoncée par Sony.

C'est fait : l'attente aura été longue, mais on connaît enfin le prix et la date de disponibilité de la PS5 de Sony. La console est vendue 399,99 € pour la version Digital Edition, et 499,99 € pour la version standard. Quant à sa date de disponibilité, elle est fixée au 19 novembre 2020 en France (et une semaine plutôt aux États-Unis). Sitôt faite l'annonce de Sony, la plupart des e-commerçants ont lancé les précommandes et, comme on pouvait s'en douter, ils tous ont été pris d'assaut. Les boutiques en ligne sont désormais en rupture de stock.

Amazon de son côté, a lancé les précommandes de la PS5 dans la nuit, pour en remettre une couche ce jeudi 17 septembre à partir de 11h00. En seulement 8 minutes, le géant du e-commerce a affiché lui aussi un message indiquant que ses stocks étaient déjà épuisés. En revanche, celles et ceux qui ont eu la chance de pouvoir précommander la console ce matin ont pu constater une bien étrange date de livraison estimée : la PS5 ne leur sera livrée qu'à compter du 2 janvier 2021 !

Un stock très limité de PS5 est-il à prévoir le jour J ?

C'est donc une date de livraison de la PS5 pour le moins inattendue qu'annonce Amazon sur son site. Alors que la console de Sony est censée arriver le 19 novembre 2020, celle-ci ne sera livrée qu'après les fêtes de fin d'année. Pourquoi un délai d'un mois et demi ? Amazon anticipe-t-il déjà un stock limité de la part de Sony ?

Pourtant, Sony est catégorique : non, les stocks utra limités annoncés par Bloomberg il y a quelques jours n'ont pas lieu d'être. Les prévisions de production de la PS5 n'ont pas été revues à la baisse, le constructeur envisageant toujours de fabriquer 15 millions de consoles d'ici fin mars 2021. Deux hypothèses émergent alors : soit le nombre de consoles disponibles à la vente le jour de la sortie sera extrêmement restreint. Il faudra par conséquent attendre un réassort dans les semaines qui suivront la commercialisation de la PS5. Soit, et on espère qu'il s'agisse de l'hypothèse la plus probable, Sony cherche simplement à faire le buzz et à susciter l'engouement auprès des joueurs.

Celles et ceux qui avaient tenté de précommander la Switch ou la Nintendo Classic Mini se souviennent certainement de cas de ruptures de stock “temporaires”. Il est possible donc que la console soit de nouveau disponible dans les prochains jours, ce genre de situation n'ayant finalement rien d'exceptionnel.

À l'heure actuelle, il n'est plus possible de précommander la console sur le site d'Amazon, ni sur aucun autre. Nous avons contacté Amazon au sujet de la date de livraison de la PS5, mais n'avons pas encore obtenu de réponse. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article dès que nous aurons davantage d'informations de la part du e-commerçant.