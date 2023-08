Ne tardez pas trop si vous avez l'intention de vous offrir la PS5 ! En ce dimanche 27 août 2023 uniquement, la console de salon de Sony avec son lecteur Blu-Ray peut être obtenue sous la barre des 445 euros. Pour profiter du bon plan, il va falloir se rendre sur le site Rakuten, via le vendeur officiel Carrefour.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Au cours de cette année 2023, Carrefour a ouvert une boutique virtuelle sur le site e-commerce Rakuten. Grâce à cette boutique, vous pouvez vous procurer la PS5 standard à un prix très intéressant.

En effet, pendant toute cette journée du 27 août, la console du constructeur Sony est vendue à 444 euros au lieu de 549,99 euros. La réduction de 105 euros se fait en deux parties : une première remise immédiate de 13% de la part de Rakuten et une autre remise de 30 euros avec le code RAKUTEN30. Pour information, la livraison de la console PS5 est gratuite et les membres du ClubR Rakuten pourront avoir un bon d'achat de 22,20 euros sur leur cagnotte. Ce cashback pourra être utilisé pour acquérir un voire plusieurs accessoires de la PS5.

La PS5 standard n'est plus tellement à présenter. Pour rappel, la console next-gen de Sony proposée dans un coloris blanc dispose d'un lecteur Blu-Ray, d'un processeur AMD Ryzen 3e génération (7nm), d'un CPU Zen de 2 à 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz, d'un GPU AMD RDNA 2 d'une puissance de 10,28 TFLOPS qui rend la console compatible avec le ray tracing. On retrouve également une mémoire de 16 Go de RAM GDDR6 256 bits, un stockage interne SSD de 825 Go avec une interface à 12 canaux (5,5 Go/s Raw de 8 à 9 Go/s compressé), un port HDMI 2.1, trois ports USB, un port USB-C, un port Ethernet et un emplacement NVMe SSD. Pour terminer, la PlayStation 5 est fournie dans une boîte incluant une manette sans fil DualSense et un socle.