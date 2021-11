PS5 : Sony dévoile la liste des 10 jeux les plus populaires

À l'occasion du premier anniversaire de la PS5, Sony vient de dévoiler la liste des 10 jeux les plus populaires sur sa console de nouvelle génération. Sans surprise, l’indétrônable Fortnite reste en première position. En outre, le constructeur a annoncé une excellente nouvelle.

Comme vous le savez peut-être, ce vendredi 12 novembre 2021, nous célébrons le premier anniversaire de la PS5. En un an, le constructeur a vendu 13,4 millions de PS5, enregistrant au passage un chiffre d'affaires record de 4,9 milliards d'euros. Une belle performance malgré la pénurie de semi-conducteurs, qui rend la production de la console toujours compliquée.

Et malheureusement, la situation ne risque pas de s'arranger dans l'immédiat, Sony ayant d'ailleurs annoncé la réduction de ma production de PS5 en raison des difficultés qu'ils éprouvent pour trouver des composants. Quoi qu'il en soit, cette première année a été riche en sorties sur la console next-gen, avec d'excellents titres comme Rachet & Clank : Rift Apart, Returnal, Demon's Souls ou encore le très bon Deathloop du studio lyonnais Arkane.

Et comme le rappelle la firme nippone, ce n'est que le début avec une pléthore de titres à venir sur la PS5, comme les très attendus Horizon Forbidden West et God Of War : Ragnarok, sans oublier Gran Turismo 7, le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic, ou encore le prometteur Forspoken présenté durant le State of Play de septembre 2021. Spider-Man 2 doit également tisser sa toile avec Miles Morales sur PS5 en 2023.

Des exclusivités à venir et la liste des 10 titres les plus populaires sur PS5

D'après les dires de Sony, 25 nouvelles exclusivités PS5 sont actuellement en préparation par les différents Playstation Studios, et comme Bluepoint Games qui vient d'être racheté par le constructeur. Histoire de fêter ce premier anniversaire comme il se doit, l'entreprise japonaise n'a pu s'empêcher de divulguer quelques chiffres. Ainsi, les joueurs PS5 ont accumulé 4,5 milliards d'heure de jeu et diffusé plus de 26 millions d'heures de contenus.

En outre, Sony a également dévoilé la liste des 10 titres les plus joués sur PS5 :

Fortnite Call of Duty : Black Ops Cold War FIFA 21 NBA 2K21 Assassin's Creed Valhalla Destiny 2 MBL The Show 21 Marvel's Spider-Man : Miles Morales Demon's Souls NBA 2K22

Dans la suite de son communiqué, Sony a voulu rassurer les joueurs qui n'ont pas encore pu mettre la main sur une PS5. “Nous continuons de constater une demande historique pour la PS5 et nous comprenons que les contraintes de stock restent une source de frustration pour beaucoup de clients. Soyez assurés que nous nous efforçons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour expédier le plus grand nombre d'unités possibles”, assure le constructeur.