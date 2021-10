Horizon Forbidden West : DualSense, combats, gadgets, l’exclu PS5 et PS4 se dévoile

Horizon Forbidden West doit débarquer sur PS4 et PS5 le 18 février 2022. En attendant le lancement, les développeurs de Guerrilla Games viennent de publier un article de blog dans lequel ils reviennent sur les différentes nouveautés apportées sur le titre.

À l'image d'un certain God of War : Ragnarok, Horizon Forbidden West fait incontestablement partie des jeux les plus attendus par la communauté Playstation. En raison des difficultés liées à la pandémie, la sortie du titre a été reportée au 18 février 2022. Et pour faire patienter les joueurs, les développeurs de Guerrilla Games viennent de publier un article de blog dans lequel ils reviennent sur les différentes nouveautés apportées sur Horizon Forbidden West.

En premier lieu, le studio nous en apprend plus sur les nouveaux outils et armes à disposition d'Aloy, pensés pour “rendre plus synergiques les combats rapprochés et à distance”. Le souffle de résonateur permet par exemple d'accumuler de l'énergie dans la lance à chaque attaque au corps-à-corps réussie. Une fois chargée, vous pourrez envoyer cette boule d'énergie sur vos ennemis avant de la toucher avec une flèche pour déclencher une gigantesque explosion.

Le lance-pics s'imposera quant à lui comme l'arme de prédilection pour immobiliser et abattre les cibles les plus imposantes. Comme vous avez pu le constater dans les 14 minutes de gameplay explosives dévoilées en mai 2021, Aloy disposera également de deux nouveautés de poids : l'Attracteur et l'Ailegide. Le premier peut servir de treuil pour déplacer et détruire des objets de l'environnement, et il pourra également propulser Aloy dans les airs pour effectuer des attaques en hauteur ou s'accrocher à une position encore plus haute pour obtenir un meilleur angle de tir.

Horizon Forbidden West améliore sa formule pour plus de nervosité

Quant à l'Ailegide, sorte de planeur à la Zelda Breath of the Wild, il pourra lui aussi être utilisé en combat (en combo justement avec l'Attracteur) pour se repositionner et s'échapper rapidement d'une situation compliquée. Par ailleurs et comme vous le savez peut-être, le jeu est attendu à la fois sur PS4 et PS5.

Sans surprise, la version next-gen exploitera à 100% les capacités de la DualSense. “Nos mécaniques mettent beaucoup à profit la manette sans fil DualSense. Des vibrations du gravier lorsque vous poussez une caisse, à la sensation de déroulement lorsque vous utilisez l'Attracteur, en passant par la tension adaptative des gâchettes lorsqu vous tirez !”, annoncent les développeurs.

Parmi les autres nouveautés abordées, on peut citer la refonte de l'arbre de compétences, l'ajout de l'établi pour modifier ses armes et tenues en profondeur, la possibilité d'explorer les fonds marins, les combats à dos de machines et une bien plus grande palette de mouvements pour Aloy. “Nous nous sommes efforcés d'offrir aux joueurs plus de choix et de profondeur, et nous avons de découvrir comment ils joueront Aloy et mettront à profit les nouvelles armes, les compétences et les nouveaux équipements qu'il lui est possible d'obtenir à travers l'Ouest interdit”, concluent les développeurs.