PS4 : Uncharted 4 est gratuit pour les abonnés Playstation Plus dès le 7 avril 2020

Uncharted 4 : A Thief’s End sur PS4 est disponible gratuitement pour tous les abonnés Playstation Plus à partir du 7 avril 2020. Développé par Naughty Dog, le titre est considéré comme l’un des meilleurs jeux de tous les temps. On vous explique pourquoi vous devez absolument tester le jeu ce mois-ci.

Ce 1er avril 2020, Sony a finalement levé le voile sur la liste des jeux PS4 offerts dans le cadre de l’abonnement PlayStation Plus pendant le mois d’avril 2020. Ce mois-ci, la sélection est composée de deux titres populaires : Dirt Rally 2.0, un jeu de course classique, et Uncharted 4 : A Thief’s End.

Uncharted 4 : A Thief’s End est gratuit sur PS4 jusqu’au 4 mai 2020

Comme son nom l’indique, Uncharted 4 : A Thief’s End est le quatrième opus de la franchise Uncharted. C’est aussi le premier titre de la saga à débarquer sur PS4. On y suit les aventures de Nathan Drake, un explorateur à la recherche de précieux trésors. Dans A Thief’s End, notre héros découvre que son frère aîné Samuel n’est pas mort. L’homme va entraîner Nathan, et son ami Victor Sullivan, dans un long périple en quête du trésor du célèbre pirate Henry Avery. Dans leurs aventures, les trois compères vont se heurter à une bande de dangereux mercenaires bien décidés à leur subtiliser leur trésor. Parmi les lieux visités dans le jeu, on trouve l’Italie, l’Écosse, Madagascar et enfin la cité perdue de Libertalia.

Nos confrères du site jeuxvidéo.com ont classé Uncharted 4 : A Thief’s End à la onzième place du classement des meilleurs jeux de tous les temps. Le jeu se distingue par son scénario haletant, des graphismes époustouflants, un gameplay varié entre énigmes, baston et phases d’infiltration, et des personnages attachants et réalistes. Ce cocktail ravira les amateurs de jeux d’action/ aventure.

On notera aussi la présence d’un mode multijoueur permettant de retrouver les personnages de la saga dans 8 univers cultes. Comme Dirt Rally 2.0, Uncharted 4 : A Thief’s End est disponible gratuitement jusqu’au 4 mai 2020 pour tous les abonnés Playstation Plus. Pour rappel, Playstation Plus est proposé à 8,99 euros par mois. Que pensez-vous du jeu ? On attend votre avis dans les commentaires.