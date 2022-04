Un stock de PS5 est disponible chez SFR, vite !

Si vous cherchez à acheter la PS5, sachez qu'une nouvelle opportunité s'offre à vous. Ce jeudi 28 avril 2022, il est possible de profiter d'une opération spéciale chez SFR qui permet d'obtenir la console sous certaines conditions.



La PS5 en stock avec une offre fibre chez SFR jeudi 28 avril 2022

Comme il le fait à peu près une ou 2 fois par mois depuis quelques semaines, l'opérateur SFR propose une offre qui permet d'acheter une PS5 “à prix réduit”. La version digitale revient à 241 € et la version standard à 341 €, le tout avec non pas une mais deux manettes DualSense incluses quelle que soit la version choisie ! Toutefois, quelques conditions sont à respecter pour en profiter.

Si au premier abord l'offre paraît plutôt intéressante, il y a quelques éléments important à prendre en compte : il faut obligatoirement souscrire à un abonnement Fibre SFR avec un engagement de 24 mois (une condition qui pourrait en refroidir certains ou pas pour d'autres, tellement il est difficile de trouver la PS5 en stock depuis sa sortie en septembre 2020). La première année d'abonnement est facturée 34 € par mois et ça passe à 53 € par mois pour la deuxième année d'engagement.

Une offre qui vaut le coup ?

Alors cette offre, elle vaut le coup ou pas ? Et bien, une fois les calculs faits, à l'issue des 24 mois d'engagement, le prix total pour la formule PS5 Digitale s’élève à 1 285 € (1044 € pour l'abonnement de 2 ans + 241 € pour la console + 2 manettes) et pour la formule PS5 standard, ça s'élève à 1385 € (1044 € pour l'abonnement + 341 € pour la console + 2 manettes).

A cela, il faut également ajouter les frais d’ouverture de service et de résiliation qui s'élèvent à 49 € chacun. Cela dit, au vu de la pénurie qui touche la console de Sony depuis son lancement, cela peut avoir un intérêt, à condition que l'engagement de 24 mois ne soit pas une contrainte pour vous.

Concernant les services inclus dans l'abonnement Fibre de SFR, l'opérateur assure que les débits en download atteignent des vitesses allant jusqu'à 1 Gb/s et 500 Mb/s en upload. En plus de disposer d'une connexion internet ultra rapide, l'offre intègre la téléphonie fixe avec les appels illimités, aussi bien vers les fixes que les mobiles mais aussi 200 chaines et services TV.

Comment en profiter si ça vous intéresse ?

Vous devez vous rendre sur la page de l'offre et choisir la version de la PS5 qui vous intéresse (standard ou digitale). Ensuite sélectionnez les modalités de paiement, l'offre Fibre Box à laquelle vous souhaitez souscrire et vous n'aurez plus qu'à finaliser votre commande. Une fois toutes ces étapes remplies, SFR activera votre ligne puis procédera au raccordement de votre Box. Le montant de la console et/ou de la mensualité sera prélevé sur votre prochaine facture. La PS5 vous sera ensuite livrée chez vous après rendez-vous pris au préalable avec le transporteur.

