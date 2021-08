PS5 : SFR lance une offre Fibre incluant la console ce vendredi à partir de 10h

SFR propose une opération inédite en son genre qui permet de souscrire à un abonnement internet Fibre incluant une console Playstation 5. L'offre sera valable trois jours seulement, du vendredi 27 août à 10 heures au dimanche 29 août 2021, dans la limite des stocks disponibles.

La PS5, console la plus convoitée de tous les temps s'invite chez l'opérateur SFR. C'est en souscrivant à un abonnement internet SFR Fibre que les chasseurs de PlayStation 5 pourront tenter de mettre la main sur la console de Sony à un tarif préférentiel, étalé sur une période de 24 mois.

SFR précise dans les mentions légales de cette offre que ce type de vente sera proposée deux fois par mois. Deux formules seront proposées ce vendredi 27 août 2021 à partir de 10 heures :

La PS5 version digitale + deux manettes à partir de 49 € + 8 € par mois pendant 24 mois

La PS5 standard, équipée du lecteur Blu-Ray à partir de 149 € + 8 € par mois pendant 24 mois.

A cela s'ajoute l'abonnement internet Fibre SFR à 32 € par mois pendant 12 mois puis 53 € par mois. Les nouveaux clients qui souhaitent profiter de cette aubaine pour se procurer la PS5 sont soumis à un engagement de 24 mois. Pour souscrire, rien de plus simple : choisissez la version de votre PS5, les modalités de paiement, et l'offre Box souhaitée, et finalisez votre commande en ligne.

La ligne sera ensuite activée au raccordement de votre Box et le montant de la console et/ou de la mensualité sera prélevé sur votre prochaine facture. La PS5 vous sera ensuite livrée chez vous après rendez-vous prix au préalable avec le transporteur. Une bonne nouvelle pour les personnes qui voudraient tenter leur chance de mettre la main sur la console, mais qui devront pour cela souscrire à un abonnement internet soumis à un engagement de 24 mois.

Au final, une offre qui ne pourrait pas être aussi alléchante que cela. En effet, après avoir fait les calculs, pour une offre ADSL/FIBRE/THD Power (32 € / mois pendant 12 mois puis 53 €) la PS5 édition digitale revient donc à l'issue des 24 mois à 1261 € et la PS5 Standard à 1361 €, sans compter les frais d’ouverture de service et de résiliation qui s'élèvent à 49 € chacun.

