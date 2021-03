PS5 : Sony dévoile une manette pour la VR avec retour haptique et gâchettes comme la DualSense

Sony a levé le voile sur les nouvelles manettes VR de la PS5. Sous ce design d’orbe se cachent les fonctionnalités intégrées à la DualSense, comme les retours haptiques et les gâchettes adaptatives. La détection des doigts a également été améliorée, ainsi que le suivi des mouvements par le casque.

Dans la foulée de la présentation du Playstation VR 2, Sony dévoile officiellement les nouvelles manettes qui accompagneront son lancement. « Notre nouvelle manette VR s’inscrit dans notre volonté de conférer aux expériences VR des sensations de présence et d’immersion nettement plus poussées », assure la firme. Pour cela, l’appareil s’appuie sur les innovations apportées par la DualSense, sa grande sœur standard sur PS5.

L’idée est donc d’intégrer toutes les nouveautés technologiques incluses dans la DualSense pour les adapter aux jeux en réalité virtuelle. Côté design, Sony a opté pour une forme d’orbe qui vient recouvrir le poignet du joueur. « Nous avons fait de l’ergonomie une priorité », explique Sony. Ce design permet ainsi une maniabilité naturelle en supprimant toute contrainte sur la main de l’utilisateur. D’après le constructeur, cela ouvre de nombreuses portes pour les développeurs, qui pourront se servir de cette liberté pour inventer de nouvelles mécaniques de gameplay.

Quelles sont les fonctionnalités de la nouvelle manette VR de la PS5 ?

Comme expliqué plus haut, Sony s’est largement inspiré de la Dualsense pour développé ses nouvelles mannettes VR. On retrouve donc toutes les fonctionnalités introduites avec la PS5 au sein de celles-ci. En outre, elles sont équipées de gâchettes adaptatives « qui ajoutent une tension palpable lorsque le joueur appuie dessus ». En d’autres termes, il sera plus ou moins ardu de presser le bouton en fonction de la situation de jeu, comme bander un arc ou tirer avec une arme. De la même façon, les mannettes proposent également le retour haptique. Ce dernier renforce l’immersion en recréant chaque sensation du jeu, telle que la météo ou le combat au corps à corps.

Pour ce qui est des fonctionnalités purement VR, les manettes détectent facilement les doigts du joueur sans qu’il ne soit nécessaire d’appuyer sur un bouton. La retranscription dans le jeu se fait de manière automatique, simplement en bougeant sa main comme on pourrait le faire dans la vie réelle. Sony ajoute que les gestes du joueur sont suivis « par l’intermédiaire d’un anneau situé au bas de la manette ». Enfin, les manettes présentent les boutons habituels, à savoir les touches triangle, carré, rond et croix, deux gâchettes dans chaque main dont certaines servent à la prise d’objets, et enfin deux joysticks analogiques. Reste à espérer qu’elles ne souffrent pas elles aussi du joystick drift qui touche les Dualsense.

