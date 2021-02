PS5 : la manette DualSense a un gros problème de drift, comme la Nintendo Switch

La PS5 est victime d’un souci bien gênant, puisque sa manette serait victime de « drift ». Il s’agit d’un problème concernant le stick analogique qui avait déjà fait parler sur la Switch. Sony a tout de suite assumé ce dysfonctionnement et propose un changement sans frais… ou presque.

Le Joy-Con Drift avait donné des sueurs froides aux possesseurs de Switch. Beaucoup d’utilisateurs avaient constaté des soucis au niveau du stick analogique de la console et Nintendo avait mis du temps à l’admettre. Il semblerait que ce problème touche aussi la PS5, selon le site Kotaku. Il met en lumière un fil Reddit où les joueurs de la console partagent leur mésaventure.

La DualSense, la manette de la console, serait donc également touchée par ce « drift ». Beaucoup d’utilisateurs se plaignent de ne plus avoir un contrôle total sur leur pad. Le drift (dériver en français) est en effet un souci qui touche les sticks analogiques. Ils effectuent un mouvement léger dans une direction, et ce même si vous ne touchez pas à votre manette. Pour bien comprendre, un utilisateur de PS5 a partagé une vidéo sur Destiny 2 dans laquelle son personnage tourne sur lui-même sans intervention de sa part. Gênant.

Sony promet un changement (presque) gratuit

Sony a assumé le problème et mis en place une section dédiée sur son site. Il est également possible de contacter le constructeur via son support téléphonique. Comme le précise Kotaku, le problème de drift entre dans la garantie et il faut alors renvoyer la manette pour réparation. Si ce service est gratuit, il faut signaler que les frais d’envoi sont à votre charge (ce qui n’est pas le cas des frais de retour). C’est déjà ça.

Reste maintenant à savoir si ce problème est répandu ou non. Un fil Reddit ne traduit pas la réalité et il se pourrait bien qu’il soit très minoritaire. De notre côté, nous n’avons eu aucun souci sur notre exemplaire de test.

Un problème répandu pourrait être synonyme de mauvaise presse pour Sony. Cela avait été le cas pour Nintendo avec sa Switch, longtemps pointée du doigt pour son fameux « Joy-Con Drift ». Et vous, avez-vous constaté ce souci sur votre PS5 (si vous en avez une) ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : Kotaku