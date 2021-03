Un brevet autour du PlayStation VR décrit un système qui permettra à l'utilisateur de transformer n'importe quel objet en manette. Sony utilise en guise d'exemples des bananes et des oranges.

Vous trouvez les manettes de console trop chères ? Il est possible qu'une prochaine version du PlayStation VR vienne changer la donne. En tout cas si l'idée de Sony porte ses fruits (promis, on ne fera pas d'autres jeux de mots dans la suite de cet article ^^). L'un des derniers brevets de Sony décrit en effet comment l'utilisateur pourrait transformer n'importe quel objet qui l'entoure en manette pour le PSVR.

“Il serait souhaitable de faire en sorte que l'utilisateur puisse utiliser un dispositif simple, bon marché, et dépourvu d'électronique en guise de périphérique pour les jeux vidéo”, explique Sony dans son brevet. Et de poursuivre : “le présent document a pour but de répondre ou au moins dégrossir quelques uns des problèmes que nous avons identifiés” grâce à une solution qui passe par “un objet passif non lumineux qui sera tenu dans les mains de l'utilisateur”.

Le PSVR 2 inclura-t-il la possibilité d'utiliser une banane en guise de manette ?

Sony souligne que cet objet peut être absolument n'importe quoi : crayon, fruits, fourchette… Et histoire de joindre le geste à la parole, le constructeur utilise comme exemple dans ses croquis des bananes et des oranges ! Pour l'instant, on doit le dire, ce brevet nous laisse un peu perplexes. D'abord parce qu'il reste vague sur de nombreux points. Et parce qu'on sait que Sony se prépare à lancer un nouveau PSVR 2.

Il faut par ailleurs souligner que Sony – comme la plupart des géants de l'industrie – dépose en permanence quantité de brevets. Ce qui ne signifie pas que tous déboucheront sur des appareils vendus dans le commerce. Reste que les derniers commentaires de Sony autour du prochain PSVR 2 pour la PS5 n'interdisent pas du tout l'arrivée d'une telle possibilité. Dans un billet sur le PlayStation Blog, Hideaki Nishino, l'un des responsables Sony Interactive Entertainment. expliquait il y a huit jours :

“Le PSVR pour la PS5 est conçu pour délivrer une expérience ultime de divertissement avec des sauts importants en matière de performance et d'interactivité. Nous continuons d'innover avec notre nouveau système VR de sorte que nos fans puissent continuer de profiter d'expériences uniques qui riment avec PlayStation”.

Source : GamesRadar