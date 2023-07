PS5 Slim : une sortie en 2023 ? Microsoft en est persuadé

Dans le cadre de son procès qui l'oppose à la FTC, Microsoft a déjà d'ores et déjà partagé des documents qui nous en apprennent plus sur les projets de certains concurrents, Sony en tête. Cette fois-ci, il est question de la PlayStation 5 Slim. Explications.

Comme vous le savez peut-être, le rachat d'Activision-Blizzard-King par Microsoft se joue actuellement à l'occasion d'un procès médiatique entre la firme de Redmond et la FTC, la Commission fédérale du commerce américain.

Cette affaire a d'ores et déjà permis d'apprendre des informations croustillantes sur le géant américain, mais aussi sur les plans de ses principaux concurrents, Sony en tête. Ainsi, dans des documents partagés lors des audiences, Microsoft a notamment affirmé que le PlayStation Projet Q serait vendu aux alentours des 300 dollars, soit moins cher qu'une Nintendo Switch OLED.

A lire également : PS6 – la sortie serait calée pour 2028 selon Microsoft

Une PS5 Slim dès la fin 2023 d'après Microsoft

Eh bien, comme viennent de le rapporter nos confrères du site The Verge, le bras de fer judiciaire entre Microsoft et la FTC a encore donné lieu à des révélations surprenantes. En effet, la compagnie américaine a déposé des documents dans lesquels elles affirment qu'une PS5 Slim verra le jour “plus tard dans l'année”. Voici exactement ce que dit Microsoft : “Playstation vend également une édition numérique moins chère à 399,99 $, et devrait sortir une PlayStation 5 Slim plus tard dans l'année au même prix réduit”.

Pour rappel, la déclaration de Microsoft fait écho aux révélations du leaker et journaliste Tom Henderson parues en fin d'année 2022. D'après Henderson, Sony devrait lancer une PS5 Slim avec un lecteur de disque détachable en septembre 2023. Ce nouveau modèle, plus léger, serait censé devenir le seul disponible par défaut.

En d'autres termes, les utilisateurs auraient donc ensuite le choix d'acheter ou non un lecteur de disque détachable. Avec cette version unique, Sony faciliterait le cycle de production, ce qui lui permettrait de multiplier les stocks et de réduire le prix de vente de sa console de nouvelle génération. Bien entendu, faute de confirmation officielle de la part de Sony, l'existence de la PS5 Slim reste pour l'instant hypothétique. Reste que Microsoft détient visiblement des informations concrètes sur les plans de la firme nippone.

Source : The Verge