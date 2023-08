PlayStation Portal à 220€ : les joueurs sont unanimes, c’est trop cher

Depuis l’annonce de son tarif, le PlayStation Portal fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. De nombreux joueurs se demandent si Sony n’a placé son accessoire à un tarif trop élevé, compte tenu du manque de certaines fonctionnalités clés.

Hier, Sony a officiellement levé le voile sur le tarif de sa prochaine « console portable », qui n’est finalement pas beaucoup plus qu’une manette avec un grand écran. Lors de son annonce il y a de ça quelques mois, les fans de Sony étaient assez curieux de voir à quel prix allait être proposé cet accessoire, mais c’est finalement la désillusion pour beaucoup d’entre eux.

Selon la plupart des commentaires que l’on peut trouver sur les réseaux sociaux, bon nombre de joueurs se demandent bien ce qui justifie un prix de 219 euros. En effet, ce PlayStation Portal ne prend en charge que la fonctionnalité Remote Play de Sony, c’est-à-dire que vous ne pourrez jouer à vos jeux qu’en les diffusant en Wi-Fi depuis votre PS5. Cependant, ce n’est pas le seul point noir de cet accessoire.

Le PlayStation Portal fait l’impasse sur plusieurs fonctionnalités

Malgré l’absence de GPU qui empêche les jeux de tourner en natif, les joueurs s’attendaient au moins à pouvoir profiter de fonctionnalités de cloud gaming sur l’appareil. Cependant, Sony a confirmé la mauvaise nouvelle : il ne vous sera pas non plus possible de jouer aux titres disponibles via le cloud depuis l’abonnement PlayStation Plus Premium.

Un autre point noir est l’absence de Bluetooth, qui vous empêchera de connecter un casque sans fil (à moins d'acheter les derniers de Sony). À l’heure où les prises jack disparaissent de nos smartphones, être limités à la connexion filaire en 3.5 mm forcera peut-être certains joueurs à devoir racheter un autre casque, faisant ainsi augmenter la facture finale.

Quelle est vraiment la cible du PlayStation Portal ?

Concrètement, Sony avance que son PlayStation Portal est un « dispositif idéal pour les joueurs dans les foyers où ils doivent partager la télévision du salon ou veulent simplement jouer à des jeux PS5 dans une autre pièce de la maison ». Il peut donc s’avérer pratique pour ceux qui n’ont pas toujours accès à la télévision sur laquelle est branchée la PS5, ou pour reprendre les termes de certains internautes, ceux qui veulent continuer leur partie aux toilettes.

Cependant, certains soulignent surtout l’intérêt limité d’un tel appareil, puisqu’il est déjà possible de passer par la fonctionnalité Remote Play sur votre smartphone.

Compte tenu du fait qu’il faille aussi disposer d’une PS5 pour faire fonctionner l’accessoire, vous avez probablement déjà également une manette DualSense chez vous.

Que vous soyez sur Android ou sur iOS, vous pouvez donc déjà depuis 2021 jouer en Remote Play directement sur votre smartphone, avec la même manette qui est intégrée au PlayStation Portal. D’ailleurs, si vous ne le saviez pas, l’accessoire fonctionne lui aussi sous Android.

Et vous, pensez-vous qu’un tarif de 219 euros est justifié pour un appareil qui peut être remplacé par votre propre smartphone ? L’aspect tout-en-un du PlayStation Portal est-il un argument assez convaincant pour sauter le pas ? N’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de son tarif dans les commentaires.