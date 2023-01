La PS5 Pro arriverait en avril 2023 avec un refroidissement liquide [Exclusif]

Alors que la PS5 est sortie depuis maintenant un peu plus de 2 ans, Sony se prépare désormais à lancer un tout nouveau modèle. Celui-ci arriverait d’ici quelques semaines seulement, d’après une source proche du dossier.

Une source anonyme vient de nous dévoiler en exclusivité des informations intéressantes concernant la prochaine console de salon de Sony. Selon elle, le géant nippon devrait commercialiser un tout nouveau modèle de PS5 dès avril 2023, soit environ deux ans et demi après la sortie de la version originale fin 2020.

Notre informateur, qui est proche du dossier, annonce qu’il s’agit d’un modèle Pro, et non d’une version « slim » dont nous entendons parler depuis plusieurs mois maintenant. S’il s’agit bien d’un modèle Pro, cela veut probablement dire que nous pouvons nous attendre à une hausse des performances de la console, et donc à une nouvelle puce signée AMD. Cependant, il est encore trop tôt pour savoir à quoi s’attendre au niveau de la puissance.

La PS5 Pro arrive avec un tout nouveau système de refroidissement

En plus de performances en hausse, la source nous dévoile que la nouveauté principale de la version Pro se situe au niveau du refroidissement. La PS5 est actuellement refroidie à l’aide d’un composé métallique liquide, qui a récemment fait l’objet d’une polémique, ainsi que d’un ventilateur.

Cependant, Sony devrait remplacer ce système sur la nouvelle génération par un refroidissement liquide, ou « watercooling », que l’on trouve habituellement dans certains PC gamer. On peut donc s’attendre à une meilleure gestion de la chaleur, ce qui ne sera pas de refus pour refroidir la console si la puce est plus puissante. Un changement de refroidissement pourrait également entraîner une modification du design, mais là encore, il faudra patienter pour en savoir plus à ce sujet.

En attendant l’arrivée du nouveau modèle, Sony prévoirait d’écouler ses stocks de PS5. Pour rappel, Sony avait récemment affirmé que la pénurie était terminée, et qu’il devrait désormais être plus facile pour vous de vous procurer un exemplaire. Comme à chaque nouvelle génération, on s’attend à ce que Microsoft réplique rapidement avec sa propre console Xbox Series « Pro ».