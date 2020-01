PS5 : Playstation France affirme que la Dualshock 5 sera compatible avec la PS4

La Dualshock 5 de la PS5 pourrait être compatible avec la PS4. C’est ce que semble affirmer le site de Playstation France dans un tableau comparatif entre la PS4 et la PS4 Pro.

Plus que quelques jours séparent les joueurs de la présentation officielle de la PS5 normalement fixée le 5 février 2020. Cet événement encore inconnue devrait, espérons-le, lever le voile sur de nombreuses informations comme « le design de la console, manette, interface, certaines fonctionnalités, fiche technique […] et les exclusivités ».

Parmi les mystères qui entourent la Playstation 5, il y a sa manette : la Dualshock 5. Pour l’heure, seules quelques informations à son sujet ont fuité sur le net. Le site Wired a par exemple confirmé que le contrôleur serait doté d’un retour haptique plus perfectionné, pour une meilleure immersion. En outre, la manette serait équipée de gâchettes offrant différentes niveaux de résistance.

Et en ce vendredi 17 janvier, voici une nouvelle information, à prendre avec des pincettes précisons-le. D’après le site Playstation France, la manette Dualshock 5 de la Ps5 serait compatible avec la PS4 et la PS4 Pro. C’est un tableau disponible sur le site de la branche France du constructeur qui vendu la mèche. Dans ce comparatif des performances de la PS4, PS4 Slim et PS4 Pro, on remarque dans la case « Compatibilité Dualshock » une double mention : DS4/DS5.

Ces acronymes signifient évidemment Dualshock 4 et Dualshock 5. Alors pourquoi prendre cette information au conditionnel ? Pour l’heure, cette double-mention n’est affichée nul part ailleurs que sur le site de Playstation France. Pas de trace sur Playstation UK ou Playstation US. Etant donné que nous avons eu des exemples récents de branches françaises de multinationales qui s’étaient un peu trop enflammées, comme Huawei France avec la batterie au graphène du P40 Pro, la prudence est de mise.

Dans tous les cas, le mieux reste d’attendre cet événement prévu le 5 février 2020 pour enfin connaître tous les détails sur la Playstation 5 et ses accessoires. Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, l’a dit : il reste encore de nombreuses fonctionnalités à découvrir.

