La PS5 serait dévoilée bien plus tôt que prévu, le 5 février 2020 !

La PS5 serait dévoilée beaucoup plus tôt qu’on ne pourrait le penser : le 5 février 2020. Une fuite monstre dévoile ce qui pourrait être sa date de mise sur le marché, son prix, ainsi que des infos sur sa commercialisation, sa fiche technique, la rétrocompatibilité et bien plus encore.

On aurait pu penser que Sony continuerait sa stratégie des petits pas pour faire monter la pression autour de l’arrivée, prochaine, de la PlayStation 5. La nouvelle console du constructeur nippon pourrait en réalité être présentée bien plus tôt que prévu. En fait, elle risque même d’éclipser un autre événement tech : la présentation des Galaxy S20 et du Galaxy Fold 2/Bloom/Z Flip (aidez-nous, on est perdus !).

A en croire une fuite dénichée sur 4Chan par le site néerlandais Techtastic, Sony a bien maintenu le secret autour de ses plans. Ce qui se trame, c’est d’abord un événement de présentation le 5 février 2020. Un peu moins d’une semaine avant l’événement de présentation des S20 et autres Galaxy… pliables. Le leak précise que « le design de la console, manette, interface, certaines fonctionnalités, fiche technique […] et les exclusivités seront montrées ».

La PS5 sera vendue 449 €

Les buzz words autour de la console incluent « peu voir pas de temps de chargement », « téléchargements ultra-rapides », « contrôles immersifs », « installation des jeux modulaire, téléchargez ce que vous voulez », « lecteur de disque inclus », et « téléchargez les jeux, ou streamez les jeux en option ». La mise sur le marché sur la console aurait lieu en octobre 2020. Son prix serait fixé à 449 €. Seul un modèle serait disponible lors du lancement – il n’y aura donc pas de version Pro, du moins au départ.

Elle serait disponible à la précommande immédiatement dans certaines régions. Le leaker affirme que les performances seront grossièrement équivalentes à celle du modèle de la Xbox Series X le plus cher, qui serait proposé une centaine d’euros plus cher que la PS5. La console de Sony délivrerait 10 teraflops tandis que la Xbox la moins chère serait plutôt autour de 4 téraflops. Le leaker ne s’arrête pas là et explique par exemple que Sony va beaucoup miser sur PlayStation Now – avec des abonnements inclus pour tout achat de console.

Enfin le site reprend des infos sur la rétrocompatibilité. La fuite confirme en effet que les jeux des 5 générations de PlayStation (PS1, PS2, PSP, PS3 et PS4) seront compatibles avec la console. La chose sera particulièrement simple pour les jeux achetés sur PS4. Les manettes DualShock 4, PSVR et autres accessoires PS4 seront également compatibles à la PS5. Enfin un mot sur son design : la console grand public ne ressemblerait pas du tout au kit développeurs dont les photos ont circulé ces dernières semaines.

Le site reprend notamment l’image en fin d’article. Bien sûr toutes ces infos restent à confirmer, mais cela sent en tout cas très très bon !

Source : Techtastic