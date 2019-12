Huawei P40 Pro : La batterie au graphène serait une fake news

Mise à jour du 23/12/2019 à 15h43 :

Selon le leaker renommé @IceUniverse, il est « impossible » que le Huawei P40 Pro soit équipé d’une batterie au graphène. Le leaker met en cause le tweet de Huawei France, qui avait confirmé l’information en publiant un rendu de l’appareil crée par un fan. Pour lui, le communiquant en charge des réseaux sociaux de Huawei France s’est précipité et a affirmé l’information sans la vérifier.

Pour rappel, la rumeur de la présence d’une batterie au graphène sur le Huawei P40 Pro provenait d’un autre leaker réputé : Yash Raj Chaudhary. Pour @IceUniverse, les révélations de Chaudhary ont été prises au pied de la lettre par Huawei France, sans chercher en interne si une telle technologie était effectivement en cours de développement. Qui dit vrai ? Qui ment ? Nous sommes face à un duel de leakers qui ont tout deux montré à maintes reprises l’exactitude de leurs informations. Il faudra attendre la présentation officielle du smartphone pour donner raison à l’un d’eux.

This is a technology that is currently impossible. — Ice universe (@UniverseIce) December 23, 2019

Le Huawei P40 Pro pourrait être équipé d’un écran 120 Hz et d’une batterie au graphène de 5500 mAh. Selon des informations du leaker réputé Yash Raj Chaudhary, le smartphone pourrait également profiter d’une recharge rapide de 50W.

Le leaker réputé Yash Raj Chaudhary a réussi à poser ses mains sur un Huawei P40 Pro et en a profité pour partager de nombreuses informations sur le prochain flagship du constructeur. Le successeur du P30 Pro devrait en premier lieu être équipé d’une batterie au graphène de 5500 mAh. D’après Y-R Chaudhary, la batterie au graphène est 30% plus petite qu’une batterie au lithium. Par ailleurs, le smartphone pourrait profiter de la nouvelle technologie de recharge rapide 50W développée par Huawei. Grâce à elle, l’appareil pourrait atteindre les 100% en 45 minutes.

Parmi les autres informations dévoilés par Yash Raj Chaudhary, on apprend que le P40 Pro pourrait être équipé d’un écran OLED Waterfall de 6,5 pouces en définition QHD+ et doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le constructeur offre un taux un beau ratio corps/écran de 98%. Sous le capot, on devrait retrouver un Kirin 990 avec modem 5G Baloong 5000, le même SoC qui équipe le tout récent Huawei Nova 6 5G ou les Mate 30 par exemple.

À lire également : EMUI 10 – Huawei va déployer le nouvel écran Always-on sur 8 smartphones début 2020

Un penta-capteur au programme

Et l’ensemble photo dans tout ça ? Huawei miserait sur un quintuple capteur Leica à l’arrière. L’objectif principal pourrait être un Sony IMX686 avec stabilisation optique de l’image (OIS) de 64 MP. Vient ensuite un capteur ultra grand-angle de 20 MP, un téléobjectif périscope de 12 MP, un objectif macro et un capteur TOF. Le Huawei P40 Pro serait capable de filmer en 4K.

Enfin, le smartphone fonctionnerait sous Android 10 avec la surcouche maison EMUI 10. Voilà tous les renseignements partagés par Yash Raj Chaudhary. Le leaker n’a pas communiqué de potentielle date de sortie ou fourchette de prix pour le Huawei P40 Pro. Nous savons néanmoins que les P40 et P40 Pro sont attendus pour le premier trimestre 2020 et avec peut-être une présentation officielle lors du MWC 2020 qui se tiendra à Barcelone du 24 au 27 février.

Source : Gizmochina