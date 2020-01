PS5 : enfin les premières photos de la nouvelle manette DualShock 5 ?

La sortie de la PS5 se rapproche, précédée d’une cohorte de fuites. La dernière en date concerne la nouvelle manette DualShock 5 dont des photos auraient fuité par inadvertance. Les formes correspondent à celles décrites par un brevet de la manette. Mais l’absence de marquages sur le périphérique, de même que les conditions étranges dans lesquelles ces photos ont fuité invitent à la prudence.

Tout est parti d’un post, initialement sur Facebook, mais repris depuis sur plusieurs plateformes comme Imgur et Reddit. On y découvre un commentaire accompagné de quelques photos mal cadrées qui suggèrent que ce qu’on voit est la nouvelle manette de la PS5, devant un Dev Kit de la console. On peut ainsi lire : « pas sûr que cela soit au bon endroit, mais… voici mon premier nettoyage du prototype 1 de la PS5. Oui mon job est le nettoyage, de temps à autres chez toi… Merci de ne pas partager cela ».

Evidemment le souhait de l’auteur semble avoir été bien respecté puisqu’à ce stade nous en parlons comme des centaines d’autres sites du web. La manette que l’on voit dans les clichés est entièrement noire, et semble correspondre parfaitement aux croquis tirés il y a quelques semaines d’un brevet. Néanmoins plusieurs choses nous font tiquer. D’abord les conditions dans lesquelles ces photos nous sont parvenues : le post, sur un groupe Facebook, et particulièrement la requête « merci de ne pas partager cela », fait a minima sourire.

Ensuite l’aspect de la manette sur les photos : on n’y voit aucun marquage sur les touches, noires, comme le reste de la manette. En l’absence de preuve que cet objet est bien fonctionnel, rien ne nous permet d’évacuer le fait que cet objet est peut-être simplement une maquette imprimée en 3D. La maladresse (volontaire ?) avec laquelle ces photos semblent avoir été prises renforce cette impression. D’ailleurs tout n’est pas montré, en particulier le coin inférieur droit de cette prétendue DualShock 5.

Lire également : PS5 – date de sortie, prix et fiche technique

Pourtant, même si l’objet était un faux, sa correspondance avec les croquis officiels nous permettent au moins de se rendre compte un peu mieux de son design en volume.

Source : Reddit