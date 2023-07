La PS5 est à un prix imbattable chez Carrefour, à l'occasion des soldes d'été ! Pendant quelques jours seulement, la console standard de Sony bénéficie d'une réduction totale de 110 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dédié la console next-gen dans la suite de l'article.

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée limitée que la PS5 peut être obtenue sous la barre des 440 euros. Jusqu'à ce vendredi 14 juillet inclus, au cours des soldes d'été 2023, la console standard de Sony est vendue à exactement 439 euros au lieu de 549 euros.

La réduction de 110 euros se fait en deux étapes : une première remise immédiate de 75 euros de la part de Carrefour et une autre remise de 35 euros grâce au coupon SOLDES35. Pour information, le code promo doit être saisi manuellement au cours de l'étape du panier.

Pour en revenir à la PS5 standard, la console signée Sony est équipée, d'un lecteur Blu-Ray, d'un processeur AMD Ryzen 3e génération (7nm), d'un CPU Zen de 2 à 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz, d'un GPU AMD RDNA 2 d'une puissance de 10,28 TFLOPS, de 16 Go de RAM GDDR6 256 bits et d'un stockage interne SSD de 825 Go avec une interface à 12 canaux (5,5 Go/s Raw de 8 à 9 Go/s compressé). On retrouve aussi un port HDMI 2.1, trois ports USB, un port USB-C, un port Ethernet et un emplacement NVMe SSD. Enfin, la PS5 est fournie dans une boîte incluant une manette sans fil DualSense et un socle.