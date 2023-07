Grosse baisse de prix sur le casque gamer Razer Kaira X pendant les soldes

Le Razer Kaira X est actuellement soldé à 27,16 € au lieu de 69,99€. C’est le prix le plus bas enregistré pour ce casque gamer filaire compatible Xbox Series X et Series S.

Durant les soldes, de nombreux produits high-tech sont en promotion. Le rayon gaming n’y échappe pas. Le casque filaire Razer Kaira X est ainsi affiché à prix réduit sur Amazon, à seulement 27,16 € au lieu de 69,99€.

La renommée de la marque Razer n’est plus à faire en matière de gaming. Malgré son prix réduit, le Razer Kaira X offre des performances sonores optimales avec un rendu audio équilibré.

En plus d’être léger, ce casque gamer pour Xbox Series X et Series S est conçu avec des coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme. Le tissage est respirant pour minimiser la transpiration et l’accumulation de chaleur. Cela vous assure donc un bon confort d’utilisation, même pendant plusieurs heures de jeu.

Les haut-parleurs en titane de 50 mm Razer TriForce ont la capacité de traiter séparément les basses, les médiums et les aigus, ce qui vous permet d’avoir un son plus riche sur toutes les gammes sonores. Par ailleurs, le micro cardioïde Razer HyperClear isole la voix et supprime les bruits de fond parasites.

Même si le casque est optimisé pour une utilisation avec une Xbox Series X ou une Xbox Series S, le Razer Kaira est équipé d’une prise de 3,5 mm. Vous pouvez donc l’utiliser sur PC, Mac, consoles compatibles et mobiles.

Actuellement en vente à 27,16 € sur Amazon, vous aurez du mal à trouver un meilleur rapport qualité-prix !

