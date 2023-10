PS5 : les abonnés PS Plus pourront bientôt diffuser leurs jeux depuis le cloud

Sony s'apprête à lancer officiellement la possibilité de jouer à des jeux PS5 depuis le cloud sur votre PS5 au Japon, en Europe et en Amérique du Nord à partir de la fin du mois d'octobre, a annoncé l'entreprise dans un billet du PlayStation Blog.

Le mois prochain, les abonnés au PS Plus Premium auront accès à une nouvelle fonctionnalité qui permettra leur permettra d‘accéder à une sélection de jeux PlayStation 5 en cloud streaming. La liste initiale comprend des jeux importants comme Marvel's Spider-Man : Miles Morales et Horizon Forbidden West. En outre, vous pouvez diffuser des essais de jeu pour Hogwarts Legacy, The Calisto Protocol et The Witcher 3 : Wild Hunt, pour n'en citer que quelques-uns. Les DLC et les modules complémentaires seront également disponibles en streaming.

Cela fait maintenant quelques mois que Sony testait la diffusion de certains jeux depuis le cloud. Le géant nippon a d’ailleurs récemment amélioré la fonctionnalité en vous permettant de jouer à vos jeux PS5 en 4K, s’alignant ainsi sur d’autres services de cloud gaming similaires.

Le cloud gaming arrive ce mois-ci pour les utilisateurs PS Plus Premium

Non seulement vous pourrez diffuser certains jeux que vous avez achetés depuis le cloud, mais Sony vous proposera aussi certains titres free-to-play. Sony cite notamment Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys et Fortnite parmi les jeux achetés ou gratuits auxquels les membres PS Plus Premium pourront jouer via le cloud. Des “centaines” de titres déjà disponibles dans le catalogue Plus seront diffusés depuis le cloud dès le lancement, bien que la plupart d'entre eux aient été publiés pour la première fois au cours des trois ou quatre dernières années.

Les jeux diffusés en continu prendront en charge des définitions allant de 720p à 4K, ainsi que jusqu’à 60fps en HDR. Les joueurs peuvent également faire des captures d'écran et enregistrer des clips vidéo d'une durée maximale de trois minutes. En ce qui concerne le son, le streaming depuis le cloud de la PS5 a accès à l'audio 5.1 et 7.1, ainsi qu'au moteur audio 3D Tempest, introduit pour la première fois avec la dernière console de Sony en 2020.

Les abonnés PS Plus Premium sont donc bien gâtés, puisqu’en plus de la diffusion des jeux depuis le cloud, ils ont récemment reçu une autre fonctionnalité : près d’une centaine de films accessibles sans frais supplémentaires.

À quelle date pourrez-vous jouer à vos jeux PS5 depuis le cloud ?

Sony prévoit de déployer la fonctionnalité en plusieurs phases, avec les dates de sortie prévues ci-dessous pour chaque région :

Japon : 17 octobre

Europe : 23 octobre

Amérique du Nord : 30 octobre

Cependant, la limitation notable ici sera que le cloud gaming avec les jeux PS5 nécessitera également une console PlayStation 5, du moins au lancement. Sony a proposé le streaming sur PS4 et également sur PC, mais le streaming sur console semble être la priorité pour l'instant. La moitié de ce qui rend le streaming si attrayant est la possibilité de jouer à des jeux sans avoir besoin d'acheter du matériel coûteux, donc on espère que Sony élargira rapidement la liste des appareils sur lesquels les jeux PS5 sont accessibles depuis le cloud.

Bien que Sony propose également un nouveau “lecteur à distance”, le PlayStation Portal, qui sera mis en vente le mois prochain, il n'aura pas la capacité de diffuser des jeux en continu de manière native. En comparaison, les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate peuvent lire en streaming les titres de la série Xbox sur les consoles Xbox One, ainsi qu'à partir d'un téléphone portable, d'un ordinateur et du web.