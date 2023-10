PS5 : Sony déploie discrètement une fonctionnalité réclamée depuis des lustres

D'après le témoignage de plusieurs utilisateurs sur Reddit, Sony a discrètement ajouté une fonctionnalité réclamée depuis des lustres sur PS5. Elle concerne les mises à jour logiciel des jeux. Explications.

Si vous êtes propriétaire d'une PS5, vous connaissez probablement la marche à suivre pour télécharger la mise à jour de l'un de vos titres : une fois sur la tuile du jeu affichée sur le menu, il suffit d'appuyer sur le bouton Option, puis sur la commande Vérifier s'il y a des mises à jour.

Si la méthode est très simple en l'état, elle présente un sérieux problème. En effet, il faut impérativement que le jeu en question soit affiché sur le menu principal de la console (en d'autres termes, qu'il fasse partie de vos 10 titres les plus joués récemment). De fait, si vous voulez mettre à jour un jeu auquel vous n'avez pas touché depuis longtemps, il faudra d'abord le télécharger avant de chercher un éventuel patch.

Chercher des mises à jour sur les jeux PS5 non installés, c'est enfin possible

Or et d'après plusieurs utilisateurs sur Reddit, Sony a enfin remédié au problème. Mieux vaut tard que jamais comme dit l'adage. En effet, le constructeur a commencé à déployer discrètement une mise à jour qui vous permettra de vérifier la présence d'une mise à jour sur n'importe quel jeu ou application, qu'il/elle soit installé(e) ou non sur votre PS5 (ou dans votre bibliothèque).

De fait, imaginons que vous souhaitiez jouer à nouveau à Marvel's Spider-Man : Miles Morales avant l'arrivée du second opus ce 20 octobre, vous pourrez rechercher le dernier correctif en date pour l'installer avant de démarrer le titre. De notre côté, nous n'avons pas encore reçu cette fonctionnalité sur notre machine, mais d'après des dizaines et des dizaines de témoignages publiés sur la toile, c'est en cours de déploiement.

Pour rappel, Sony a récemment levé le voile sur une nouvelle version de la PS5. A la fois plus légère et plus fine, cette PS5 “Slim” a pour principale particularité d'être équipée d'un lecteur de disque amovible. En d'autres termes, les acheteurs de la nouvelle PS5 Digital Edition pourront s'ils le souhaitent acquérir plus tard le lecteur de Blu-Ray pour pouvoir lire des copies physiques sur leur console. Néanmoins, l'accessoire représente un certain coût : 119,99 €.

Source : Reddit