PS5 : le bouton X devient la touche de validation pour tous… même pour les Japonais !

La PlayStation 5 commence d’être testée au Japon où Sony a opéré un changement qui touchera surtout les Japonais. La firme a décidé d’uniformiser la touche de validation au niveau international. Il s’agit de la touche X présente sur la Dualsense, mais également toutes les autres manettes de Sony. Cela ne devrait pas impacter la PlayStation 4.

Depuis la PlayStation originelle, sortie en décembre 1994 au Japon, il existe une situation assez paradoxale. La touche de validation (ou de confirmation) n’est pas la même dans tous les pays. Plus précisément, la touche de validation est le bouton O au Japon, car le signe « O » signifie « correct ». Et à l’international, et donc en France, il faut appuyer sur la touche « X » pour valider, alors que la touche O sert généralement à abandonner ou revenir en arrière.

Lire aussi – PS5 : une vidéo dévoile des temps de chargement ultra rapides, seulement 7 secondes !

Cette combinaison de touche est utilisée partout dans l’interface de Sony (lancer un jeu, ouvrir un menu, etc.), mais les services comme le PlayStation Store. Et cela fait 25 ans que les joueurs du monde entier ont pris leurs habitudes. Notez que Sony n’était pas la seule firme à être dans ce cas-là : Nintendo et Sega l’étaient également.

Uniformisation de l'expérience

Pour la PlayStation 5, Sony a donc décidé d’uniformiser le bouton de validation. Il s’agira de la touche X et non de la touche O. Cela veut dire que cela ne changera rien à nos habitudes, à nous joueurs européens, mais que les Japonais devront prendre cette nouvelle habitude. Ce qui ne sera certainement pas simple pour tous ceux qui jouent depuis les deux ou trois dernières décennies.

L’information a été dévoilée par le célèbre hebdomadaire vidéoludique Famitsu, dont les journalistes ont été invités en fin de semaine dernière, comme prévu, à jouer à Astro's Playground et à Godfall sur la nouvelle console. Ils ont pu essayer la fameuse manette DualSense qui va remplacer la Dualshock 4. Et c’est durant cette prise en main qu’ils ont pu expérimenter ce changement.

Selon les informations récoltées par nos confrères japonais lors de cette prise en main, cette décision a été prise parce que les développeurs de jeux (notamment occidentaux) utilisent la touche X pour valider, même dans les versions nipponnes de leurs productions. Ce qui pouvait causer quelques situations frustrantes. Sony espère que cette décision offrira aux joueurs nippons une expérience plus homogène (et aux développeurs moins de soucis de programmation).

Source : Famitsu