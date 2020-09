La PlayStation fête ses 25 ans : retour sur la console qui a changé l’histoire du jeu vidéo

La PlayStation est sortie il y a tout juste 25 ans ! Le 29 septembre 1995 débarquait en Europe la toute première console de Sony. Un pari fou pour le constructeur, à l’époque, mais qui a payé. La PlayStation a non seulement marqué une génération de joueurs, mais a fait évoluer toute l’industrie.

L’anecdote est connue, mais est toujours plaisante à rappeler. Au début des années 1990, Nintendo signe un partenariat avec Sony pour créer la Play Station, une déclinaison de la Super Nintendo capable de lire les CD-ROM. Finalement, la collaboration s’achève brutalement, mais Sony continue de développer le projet de console de son côté. En naîtra alors la PlayStation, première console du constructeur.

La PlayStation est sortie en 1994 au Japon et un an plus tard en Europe, soit le 29 septembre 1995. C’était il y a tout juste 25 ans ! Le petit boîtier gris n’a pas seulement permis à des millions de joueurs de s’amuser pendant des heures, mais a également fait passer un cap à l’industrie du jeu vidéo.

La PS1 a été une révolution technique, démocratisant les jeux en 3D et le support CD-ROM, et également culturelle, grâce au marketing de Sony axé vers les jeunes adultes, chose encore rare dans l’industrie de l’époque. La suite, on la connait, la PlayStation s’est vendue à plus de 100 millions d’exemplaires. En 2000, elle fût remplacée par la PS2 (plus gros succès du catalogue Sony), mais a continué à vivre à travers la PS One, version Slim de la console.

Une révolution technique renforcé par une ludothèque forte

La PlayStation, c’est aussi tout un catalogue de jeux légendaires : des titres qui ont marqué au fer rouge les joueurs et la naissance de franchises encore exploitées aujourd’hui. Qui n’a jamais joué à Metal Gear Solid, Oddworld, Soul Reaver, Gran Turismo ou encore Resident Evil ? Il y en a beaucoup trop pour citer tous les titres importants de la machine.

Une console importante qui n’avait pas vraiment connue d’égale lors de son exploitation. Sega avait en effet échoué à convaincre avec sa Saturn. De son côté, Nintendo a visé un autre public avec la Nintendo 64. Si cette dernière avait les capacités techniques de concurrencer la PlayStation, le support cartouche, trop limité, l’a malheureusement desservie.

Et vous, avez-vous eu une PlayStation à l’époque ? Quel(s) jeu(x) avez-vous préféré sur la console ? Dites-le-nous dans les commentaires !