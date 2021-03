PS5 : la rétrocompatibilité des jeux PS1, PS2 et PS3 serait toujours sur la table

La PS5 aura-t-elle finalement droit à la rétrocompatibilité des jeux PS1 , PS2 et PS3 ? Un nouveau brevet affole en ce moment les fans : il décrit une méthode pour assigner des trophées dans des jeux anciens émulés. Le brevet ne fait pas mention directe de la PS5, mais tout semble indiquer que Sony prépare quelque chose qui ressemble à sa promesse initiale de rendre la console rétrocompatible avec tous les jeux jusqu'à la PS1.

Il faut bien l'admettre : quand nous avons compris que Sony ne rendrait pas la PS5 rétrocompatible avec tous les jeux PlayStation jusqu'à la PS1, on a eu une petite déception – même si on est vite passé à autre chose. Il est vrai que ce que l'on attend surtout d'une nouvelle génération de console, c'est qu'elle montre ses muscles. Et dans ce département les joueurs n'ont pas été déçus, que ce soit dans Spider Man Miles Morales, Demon's Souls, ou Assassin's Creed Valhalla. Reste que la PlayStation n'est pas qu'une plateforme de consoles. Il s'agit d‘un nom qui a accompagné une tranche de la vie de millions de joueurs, et son souvenir est forcément empli de douce nostalgie.

Pensez l'énormité de la sortie d'un titre comme Castlevania Symphony of the Night en 1997, les crampes dans les mains lors de vos sessions dans Metal Gear Solid, ou encore vos premiers tricks de skate dans Tony Hawk Pro Skater 2. Bien sûr, il est facile de retrouver le bonheur de jouer à ces titres. Après tout les premières PlayStation se trouvent sur eBay pour une trentaine d'euros – et les jeux pour la console ne sont généralement pas très chers. Mais il aurait été assurément plus pratique de pouvoir directement jouer à tous les jeux jamais sortis sur PlaayStation sur la même console.

Comme Microsoft et Nintendo Sony continue de s'intéresser à la rétrocompatibilité

D'autant que d'autres s'y sont risqué – la Xbox Series X propose par exemple une vaste rétrocompatibilité y compris avec des jeux Xbox 360 ou Xbox originale. Nintendo propose également l'émulation de nombreux jeux anciens dans le cadre de son abonnement sur Nintendo Switch. On avait jusqu'ici aucune info quant aux raisons qui ont conduit Sony à faire l'impasse sur la rétrocompatibilité. Mais un nouveau brevet suggère que Sony Entertainment y travaille encore, avec l'espoir que la firme ajoute ultérieurement l'émulation des jeux anciens à la PS5 via une mise à jour.

Le 18 mars un brevet intitulé “méthode et appareil pour décerner des trophées” est apparu dans la base de données WIPO. Jusque là le sujet semble sans rapport. Mais c'est en lisant le document qu'on comprend qu'il est fort possible que quelque chose d'important se prépare.

Le résumé du document détaille : “une méthode implémentée de manière informatique assigne un ou plusieurs trophées à un utilisateur. Un jeu est émulé en réponse à une requête issue d'un appareil client. Un déclencheur de trophée est détecté durant l'émulation du jeu en comparant une valeur mémoire du jeu émulé à une valeur prédétermiinée et en assignant un ou plusieurs trophées à l'utilisateur en se fondant sur le déclencheur de trophée détecté”.

Rendre les jeux PS1, PS2 et PS3 compatibles avec les fonctionnalités modernes, comme les trophées

Plus loin on peut également lire dans le document : “en général les trophées font partie intégrante du gaming moderne. Néanmoins, souvent, les jeux plus anciens n'ont pas la capacité d'attribuer des trophées au joueur. Pour améliorer l'expérience de jeu, il serait désirable de pouvoir attribuer des trophées aux utilisateurs qui jouent à des jeux plus anciens qui n'ont pas cette fonctionnalité de trophées“. Vous l'aurez compris, tout semble indiquer que Sony cherche effectivement à rendre les jeux plus anciens compatibles avec les fonctionnalités des jeux modernes comme les trophées.

Le brevet parle également à de nombreuses reprises d'émulation, ce qui est le terme technique de ce qui se passe lorsqu'un constructeur rend une console moderne rétrocompatible avec des jeux plus anciens ou compilés pour une architecture / un processeur différent. Evidemment ce brevet n'est pas la garantie qu'une rétrocompatibilité plus vaste arrive sur PS5. Sony dépose des brevets pratiquement tous les mois, sans que tous ne débouchent sur des réalisations concrètes.

Néanmoins dans le contexte des consoles concurrentes qui proposent une rétrocompatibilité plus vaste et de la forte attente des joueurs, ce document a le mérite d'entretenir l'espoir que Sony le proposera un jour sur PS5 via une mise à jour, ou sur un modèle de console distinct.

Source : Comicbook