Nintendo Switch Online : des nouveaux jeux SNES et NES dès le 20 mai

Les abonnés du Nintendo Switch Online vont recevoir comme chaque mois une nouvelle fournée de jeux SNES et NES. Dès le 20 mai, joueurs et joueuses pourront (re)découvrir Wild Guns, Operation Logic Bomb, Rygar et Panel de Pon.

À l’instar de ce que fait Microsoft pour les abonnés Xbox Live et Sony pour les abonnés au Playstation Plus, Nintendo gâte lui aussi ses abonnés au Switch Online avec une fournée mensuelle de jeux gratuits. Nintendo profite de sa gigantesque et merveilleuse ludothèque pour proposer chaque mois des jeux de la NES et SNES.

Dès le 20 mai 2020, les amateurs de rétro-gaming pourront mettre les mains sur quatre jeux parmi Wild guns, Operation Logic Bomb, Rygar et Panel de Pon. Commençons par les titres SNES avec Wild Guns, un shooter à la troisième personne crée en 1994. À l’époque du Far West, le joueur doit protéger une petite bourgade américaine du gang de Billy The Kid et ses affreux robots (oui, des robots).

Panel de Pon enfin disponible en France

Le jeu suivant ravira les amateurs de puzzle game. Panel de Pon arrive pour la première dans notre contrée puisque le titre n’a jamais été distribué en France, ou en tout cas dans sa version original. Pour sa commercialisation en Europe et aux Etats-Unis, Nintendo avait choisi de changer de style graphique, délaissant le manga fantasy pour les personnages de Yoshi’s Island.

Operation Logic Bomb vous demandera de tirer sur tout ce qui bouge dans un labo confidentiel envahi par une armée de monstres et de robots tueurs. Ce titre sorti en 1993 fleure bon les jeux d’action de l’époque et rappelle un certain Contra, paru lui en 1987 sur borne d’arcade. Enfin, le dernier jeu fera la part belle à la NES. Rygar est un jeu d’action signé Tecmo qui rappellera des bons souvenirs aux fans de Golden Axe et autre Altered Beast.

Pour rappel, le Nintendo Switch Online est un abonnement vendu 3,99 € par mois. Il est impératif pour pouvoir jouer en ligne. En contrepartie, les abonnés peuvent profiter de réductions sur la boutique Nintendo, d’une sélection mensuelle de jeux NES et SNES ainsi que la possibilité d’enregistrer leurs sauvegardes sur le cloud.

