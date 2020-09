PS5 : Sony n’arrive pas à clarifier la situation autour du transfert de sauvegarde

Pourra-t-on récupérer nos sauvegardes PS4 sur nos PS5 flambant neuves ? Pour le moment, le flou règne autour de cette question. Sony a indiqué que ce serait possible, mais les différents développeurs de jeux se contredisent.

La PS5 arrive bientôt. Si le cœur vous en dit, vous pourrez rejouer à vos jeux PS4 sur la nouvelle console, voire même profiter des jeux cross-gen. Cela signifie que vous pouvez acheter un jeu sur PS4 et le continuer gratuitement sur la nouvelle console. Vraiment ? La situation reste floue quant aux statuts des sauvegardes. Sony avait affirmé qu'elles seraient transférables d’une console à l’autre. Vous commencez un jeu sur PS4, vous le finissez sur PS5. Simple. Cependant, la communication autour de ce sujet précis est très vite devenue floue, voire contradictoire.

Le studio Insomniac Games avait par exemple expliqué que non, les sauvegardes de son jeu Spider-Man PS4 n’allaient pas être compatibles avec la version PS5 du titre. Une exception ? Cela se pourrait, étant donné que le jeu prévu pour sortir en bundle avec le stand alone Miles Morales est un remaster, et non le jeu de base. Cependant, si vous achetez Miles Morales sur PS4, vous pourrez récupérer votre sauvegarde sur PS5. Spidey PS4 ne serait donc qu’une exception à la règle… mais non.

Yakuza Studios, qui travaille sur le titre Yakuza Like a Dragon prévu pour sortir sur PS4 et PS5, explique qu’il sera bien possible d’upgrader gratuitement sa version du jeu d’une console à l’autre. Toutefois, la sauvegarde ne sera elle pas transférable. Il faudra donc tout recommencer sa partie depuis le début. Pourtant, il s’agit bien là du même jeu sur les deux plateformes. C'est à n'y plus rien n’y comprendre.

To clarify, physical owners of Yakuza: Like a Dragon on PS4 can also use the original disc to upgrade to the PS5 version when it releases on March 2, 2021.

Save data will not be transferable between the PS4 and PS5 versions of the game.

— RGG Studio (@RGGStudio) September 28, 2020