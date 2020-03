PS5 : et si elle était moins puissante que la Xbox Series X ?

La PS5 (PlayStation 5) serait capable de délivrer 11 TFLOPS de performances graphique à en croire une nouvelle rumeur. En comparaison, la Xbox Series X pourrait délivrer 12 TFLOPS. Des détails techniques sur le GPU de la PS5 viennent d’émerger.

A en croire une info reprise par Guru3D, le GPU de la PlayStation 5 serait capable de délivrer une puissance graphique de 11,06 TFLOPS, ce qui semble bien au-dessus des 9,2 TFLOPS attendus initialement. Néanmoins, avec 12 TFLOPS attendus, la Xbox Series X garde pour l’instant l’avantage à ce stade des rumeurs. Dans le détail, le GPU de la future console de Sony serait composé de 52 unités de calcul et de 3328 processeurs de flux, avec des coeurs cadencés à 1743 MHz.

Même si elle ne dépassait pas la Xbox Series X en puissance graphique, elle pourrait délivrer des performances supérieures à celles d’une carte graphique AMD RADEON RX 5700 XT sous architecture RDNA à en croire le blog. Cette carte qui embarque un GPU doté de 2560 processeurs de flux et des coeurs cadencés à 1755 MHz délivre en effet une puissance de 9,75 TFLOPS. Ainsi en puissance brute, la PS5 proposerait 13% de performances supplémentaires.

Guru3D remarque que « lorsqu’on y ajoute les optimisations de l’architecture RDNA2 et l’optimisation beaucoup plus avancée des jeux, on ne devrait pas être surpris de voir les jeux è tourner 25% plus vite ». Or, bien sûr, à ce stade, toutes ces données sont à prendre avec la prudence nécessaire. D’autant que la puissance brute en termes de téraflops n’est pas forcément le gage que la console délivrera forcément une expérience de jeu visiblement supérieure, ou inférieure à celle de l’écosystème concurrent.

Il faudra pour vraiment le dire attendre la sortie des consoles et les tester.

