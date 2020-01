PS5 : un GPU d’une puissance de 9,2 téraflops au programme ?

La PS5 pourrait embarquer un GPU d’une puissance de 9,2 téraflops. Une performance bien au dessus de la PS4 avec une puissance maximum théorique de 1,4 téraflops. Ce GPU pourrait basculer sur trois modes de fonctionnement, pour assurer la rétrocompatibilité.

Nos confrères du site Digital Foundry viennent de publier un article sur le site Eurogamer dans lequel il révèle de nombreuses informations techniques sur la PS5. La prochaine console de salon de Sony pourrait embarquer un GPU d’une puissance de 9,2 téraflops. Si l’on ce livre au jeu de la comparaison, la PS4 et son GPU d’une puissance maximal théorique de 1,84 téraflops est battue largement. Logique.

Par ailleurs, on apprends que ce GPU serait équipé de 36 processeurs Navi customisés à 2000 MHz. En comparaison, la PS4 Pro utilise 36 processeurs de 911 MHz seulement. L’article affirme également que le GPU de la PS5 pourrait basculer entre trois modes de fonctionnement. Le premier appelé « Gen 2″ se destinerait avant toute chose aux jeux PS5 et ferait donc appel à toute la puissance du GPU.

À lire également : PS5 vs Xbox Series X – zéro temps de chargement sur les deux consoles ?

Un GPU à plusieurs modes

Les deux autres modes seraient eux réservés à la rétrocompatibilité des jeux PS4, une fonctionnalité phare appréciée des joueurs et confirmée par le constructeur. Le mode « Gen 1″ proposerait donc les mêmes capacités graphiques que la PS4 Pro soit 36 processeurs à 911 MHz et une bande-passante mémoire de 218 Go/s. Le « Gen O » émulerait quant à lui les performances d’une PS4 classique, avec une fréquence du GPU de 800 MHz et une bande passante mémoire de 176 Go/s.

Comme le précise l’auteur de l’article Richard Leadbetter, « les specs de la Playstation 5 mis en avant par les fuites montrent que la machine recherche un équilibre entre le prix et les performances […] Si l’on considère un plausible 16 Go de GDDR6 et un SSD de 1 To, cela semble parti pour être bien cher – mais comparé au monstre qu’est Series X (nldr : la future console de Microsoft), elle aura bien plus de chances d’atteindre l’objectif magique de 399$ en prix d’entrée ».

Evidemment, l’article de Digital Foundry est basé sur des informations fuitées, et il faut donc les prendre avec des pincettes. Peut-être que nous allons enfin avoir des renseignements officiels sur la console très prochainement. Sony a teasé la présentation d’un nouveau produit lors du CES 2020, le salon international de l’électronique, qui se tiendra du 7 au 10 janvier 2020 à Las Vegas.

Source : Eurogamer