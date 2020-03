PS5 : les versions standard et Pro sortiraient toutes les deux en 2020

La PlayStation 5 sera commercialisée avant la fin de l’année partout dans le monde. La console pourrait se décliner en deux versions : standard et Pro, comme la PS4. Une fuite affirme que les deux modèles seraient disponibles sur les étals dès 2020 et que les spécifications techniques dévoilées jusqu’à présent correspondent à la version Pro.

Cette année débutera un nouveau cycle pour les consoles de salon, même si la Switch est un peu en décalage par rapport à la concurrence. Les plates-formes de Sony et de Microsoft, nommées respectivement PlayStation 5 et Xbox Series X, arriveront avant la fin de l’année. Et plus précisément au quatrième trimestre 2020. Cependant, elles n’attendront pas jusque là pour être entièrement dévoilées. D’abord, leur présentation aura lieu avant l’été (certainement à l’E3 pour la Xbox et un peu avant pour la PlayStation). Ensuite, les consoles font l’objet de très nombreuses rumeurs.

L’une des plus récentes concerne la PlayStation 5. Selon un leaker habitué du portail NeoGAF, la PlayStation 5 se déclinera en deux versions : PS5 classique et PS5 Pro. Ce n’est pas une surprise puisque Sony s’est appuyé sur la même stratégie pour la PS4. En revanche, à la différence de la PS4 Pro, la PS5 Pro serait commercialisée en même temps que la PS5 standard. La première serait commercialisée à 499 dollars tandis que la seconde serait proposée à 399 dollars. Cette centaine de dollars de différence serait notamment justifiée par les capacités graphiques de la PS5 Pro.

C’est la PS5 Pro qui a fuité jusqu’à présent

Autre information dévoilée par le leaker, les détails techniques qui ont été dévoilés ces derniers mois à propos de la PS5 n’appartiendraient pas à la PS5 standard, mais à sa version Pro. C’est elle qui serait capable de développer une puissance de 12,6 téraflops et non sa petite sœur. Le processeur graphique de cette dernière, toujours basée sur un AMD Navi, mais dont la puissance de calcul n’atteindrait « que » 9 téraflops. La PS5 standard serait donc environ deux fois plus puissante qu’une PS4 Pro (puissance de 4,19 téraflops). Ce qui serait suffisant pour afficher de la 4K à 120 Hz, mais pas forcément assez pour monter à 8K avec le même taux de rafraichissement.

Le lancement simultané des deux consoles serait une première, aussi bien chez Sony que chez Microsoft. Les deux équipementiers ont pris l’habitude de lancer une seule console au départ d’un nouveau cycle, avant d’apporter un léger rafraichissement de gamme en milieu de cycle pour relancer les ventes hardware. C’est ainsi que les PS2 Slim, PS3 Slim et PS4 Pro ont été présentées. C’est également le cas avec les Xbox (que ce soit la Xbox 360 Slim, ou les One S et One X). Selon les rumeurs, Microsoft préparerait aussi deux consoles pour la gamme Series X : Anadonda et Lockhart. Reste à savoir si elles sortiront aussi toutes deux en même temps.

