PS5 : Sony brevette une cartouche de jeu, mais à quoi peut-elle servir ?

Sony travaille sur un système de cartouche de jeu ou un système de stockage amovible, information révélée par un brevet déposé par la firme japonaise. Ce document explique à quoi ressemblerait cet accessoire qui pourrait être destiné à la PS5, mais qui rappelle aussi que la PS Vita stockait ses jeux sur une carte mémoire.

Le support physique des jeux est passé par des phases bien différentes. Cela a démarré avec des disquettes sur les ordinateurs et des cartouches sur les consoles. Le support est devenu optique sur les consoles de salon, grâce à la PC Engine, puis la PlayStation et la Saturn. La Dreamcast et la Gamecube ont même bénéficié de leur format propriétaire.

Sur les consoles portables, les cartouches sont restées très majoritairement le support de stockage des fabricants de consoles, hormis Sony qui a préféré son « UMD », avant de rebrousser chemin avec la PlayStation Vita (laquelle a été officiellement abandonnée fin 2019). Par son attribut hybride et nomade, la Switch préfère elle aussi la cartouche. Avec la disparition de la 3DS et de la Vita, elle est la seule aujourd’hui à opter pour ce genre de support.

Une carte mémoire ou un support de jeu ?

Le sera-t-elle longtemps ? Il semble que non. Sony a déposé un brevet auprès de l’USPTO (organisme américain qui gère la propriété intellectuelle) dont le sujet est une « cartouche de jeu ». Cette cartouche, que vous pouvez voir sur les visuels qui accompagnent cet article, révèle son châssis d’une part (qui rappelle celui de la carte mémoire PS1/PS2), mais aussi un connecteur octogonal d’autre part (qui ressemble un peu à celui de la carte mémoire Gamecube). Un trou est présent à l’opposé de ce port. Peut-être pour retirer le support de son emplacement.

Plusieurs hypothèses sont possibles. Cette cartouche ressemble à une carte mémoire (comme celle de la PS1 et de la PS2). Même s’il n’y en a plus vraiment besoin aujourd’hui, il pourrait s’agir d’un accessoire destiné à la PS5. Nous rapportions au mois de novembre la découverte d’un autre brevet pour un support en mémoire flash pour les jeux. Mais Sony s’était empressé de nier le lien entre le brevet et la console. Deuxième hypothèse, il pourrait s’agir d’un nouveau format de cartouche pour une future console portable qui remplacerait la PS Vita. Même si cette dernière n’a pas reçu l’accueil qu’elle méritait, Sony pourrait avoir envie de redonner sa chance au jeu nomade. Et vous, qu’en pensez-vous ? grande

