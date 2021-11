PS5 : la boutique Playstation officielle arrive bientôt en France

Jusqu'alors réservées aux États-Unis, Sony a décidé de lancer ses boutiques officielles Playstation dans plusieurs pays européens, dont la France. Pour les joueurs, ces magasins en ligne s'imposeront comme le meilleur moyen d'obtenir des produits de la marque, la PS5 et la DualSense en tête. Cependant, rien ne dit que la console sera plus facile à trouver.

La PS5 est un carton plein pour Sony. Le constructeur a en écoulé 13,4 millions d'exemplaires depuis son lancement mondial en novembre 2020 et réalise au passage un chiffre d'affaires de 4,9 milliards d'euros avec un bénéfice opérationnel de 628 millions d'euros. Malgré tout, Sony comme de nombreuses autres marques comme Microsoft, Nvidia ou encore une multitude de constructeurs automobiles sont frappés depuis plusieurs mois par une pénurie de semi-conducteurs.

Voilà pourquoi il est toujours aussi compliqué de trouver une Playstation 5. Et il faut ajouter à cela les scalpers qui se ruent sur les consoles grâce à des bots pour les revendre ensuite à prix d'or sur le web. Dernièrement, les prix de revente ont toutefois baissé de 30%, de quoi les faire déchanter un peu. Alors pour tenter d'améliorer la situation, Sony a ouvert une boutique en ligne officielle Playstation aux États-Unis, qui permet notamment aux utilisateurs d'être informé en temps réel dès qu'un lot de consoles va arriver.

Sony lance une boutique en ligne officielle Playstation en Europe

Ils sont ensuite placés dans une file d'attente pour procéder à l'achat de leur machine. Et justement, cette initiative était pour l'instant réservée au Pays de l'Oncle Sam. Ce n'est désormais plus le cas comme vient de l'annoncer Sony sur Twitter. En effet, des boutiques en ligne similaires vont être ouvertes au Royaume-Uni, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Vous l'aurez compris, l'avantage ici est d'acheter directement la console auprès de Sony, et non auprès d'un revendeur partenaire. Ce qui devrait logiquement faciliter l'obtention d'une PS5.

En Allemagne, la boutique officielle Playstation en ligne a d'ores et déjà ouvert ses portes et son arrivée en France est imminente. Si ces plateformes permettront d'acheter des PS5 et PS4, les visiteurs pourront également y trouver des jeux en version physique ainsi d'autres périphériques et accessoires comme la manette DualSense ou le casque audio 3D Pulse.