PS5 : les joueurs indiens déclarent la guerre aux spéculateurs qui vendent des consoles à prix d’or

La PS5 est en rupture de stock partout dans le monde. Afin de tirer profit de la pénurie, des spéculateurs peu scrupuleux achètent et revendent les consoles à des prix exorbitants sur toile. Pour contrer ces “scalpers”, les internautes indiens se sont mis à signaler en masse toutes les annonces en ligne dont le prix dépasse les 560 euros. Sur Reddit, ils ont mis en place un véritable plan de guerre contre la revente de PlayStation 5 en Inde.

Arrivée sur le marché en novembre 2020, la PS5 s'est rapidement retrouvée en rupture de stock. En quelques jours, les revendeurs en ligne et les boutiques physiques ont vendu l'intégralité de leur stock de PlayStation 5. Interrogé sur la situation, Sony attribue la pénurie chronique de consoles à la demande gargantuesque et la pénurie de semi-conducteurs qui frappe toute l'industrie. Dans ces conditions, le géant nippon estime que la demande restera supérieure à l'offre jusqu'au second semestre de l'année.

Sans surprise, cette pénurie chronique est aggravée par les exactions des spéculateurs. Armé de bots automatisés, les “scalpers” achètent en masse des PS5 pour les revendre aussi à des prix exorbitants sur des sites de vente entre particuliers, comme eBay et LeBonCoin. Grâce à la revente de PS5 et Xbox Series X et S sur des sites comme eBay, certains scalpers génèrent des millions d'euros de bénéfices. En utilisant des logiciels, des spéculateurs ont même parvenus à acheter un stock complet de PS5 avant la mise en vente. De facto, ils laissent peu de chance aux internautes lambda de mettre la main sur une console.

Les joueurs indiens signalent les annonces de PS5 à des prix excessifs

L'Inde n'échappe pas à la déferlante de spéculateurs. Sur les sites de vente entre particuliers indiens, on trouve de nombreuses PS5 et Xbox Series X/S à des prix affolants. Pour lutter contre la spéculation, les gamers indiens ont décidé de s'organiser, rapportent nos confrères de IGN India. Sur Reddit, une communauté baptisé Indian Gaming propose à ses membres de signaler en masse toutes les annonces de PS5 dont le prix dépasse les 49 990 roupies, soit approximativement 560 euros. Les annonces signalées sont rapidement supprimées par les plateformes de vente en ligne.

De facto, les internautes qui souhaitent revendre une PlayStation 5 sont contraints de diminuer leur prix de vente. Après enquête, IGN India s'est rendu compte que les spéculateurs préfèrent désormais négocier un prix plus élevé par message privé. Les signalements massifs empêchent ceux-ci de mettre en vente une PS5 dépassant les 560 euros. Néanmoins, ils semblent que de nombreux scalpers ne parviennent plus à écouler leur stock de machines dans ces conditions.

“Si cela continue, les scalpers cesseront de s'accaparer du stock et un nouveau stock sera disponible en précommande” théorise un internaute. De cette manière, les gamers espèrent mettre un terme à la pénurie chronique de consoles next gen en Inde. Rapidement, des internautes résidents dans plusieurs régions du pays se sont passer le mot. “Je viens de signaler toutes les annonces de Delhi et Ludhiana” témoigne un internaute.

Sony promet une politique “tolérance zéro”

Le mouvement est également sorti du cadre de Reddit, note le média. Sur des groupes Facebook et WhatsApp, des internautes organisent la contre-attaque contre les spéculateurs. “Nous essayons de signaler toutes les annonces de scalping afin que les spéculateurs ne soient pas en mesure de revendre leurs consoles en Inde” affirme un des coordinateurs du mouvement. Tous les jours, les annonces de PS5 à prix exorbitant sont signalées toujours plus rapidement.

En réaction, Sony s'est engagé à mettre en place une politique tolérance zéro à l'encontre des scalpers.“Nous avons pris sérieusement note des commentaires de nos clients. Nous attendons sincèrement que les partenaires commerciaux tiers opèrent dans le respect du cadre juridique du pays et conservent des pratiques commerciales éthiques. Nous avons une ‘politique de tolérance zéro' pour toute pratique incompatible avec ce qui précède. Nous avons pris des mesures, jugées appropriées et disponibles auprès de certaines entreprises, comme la cessation de notre association avec ces partenaires de distribution” avance Sony Inde, interrogé par IGN. Que pensez-vous de la contre attaque des joueurs indiens ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : IGN