PS5 : un jeune homme de 19 ans se fait tirer dessus lors d’une vente entre particuliers

La PS5 s'est à nouveau retrouvée au coeur d'un sinistre fait divers. Au Texas, un jeune homme désireux de revendre sa console Sony a en effet été agressé par un acheteur potentiel. Le vendeur s'est retrouvé à l'hôpital avec une sérieuse blessure par balle.

Depuis sa sortie sur le marché en novembre 2020, la PS5 s'est imposée comme l'un des produits les plus recherchés au monde. Cette pénurie chronique est due à la demande extrêmement forte des joueurs et à la carence de composants électroniques qui frappe toute l'industrie. Privés de puces, Sony n'est pas en mesure de fabriquer plus de PlayStation 5 pour répondre à la demande.

Dans ce contexte déjà compliqué, de nombreux internautes sont prêts à tout pour mettre la main sur une PS5. C'est notamment le cas des spéculateurs. Armés de logiciels automatisés, ils raflent des stocks entiers de consoles Sony pour les revendre à prix d'or sur le marché.

La vente d'une PS5 tourne à la fusillade

Alors que Sony s'attend à ce que la pénurie se poursuive pendant plusieurs mois, les prix de revente de la PS5 ont grimpé en flèche. Afin de profiter de la situation, certaines des personnes ayant pu acheter la console ont décidé de la remettre en vente sur des sites de petites annonces. C'est notamment le cas d'un jeune homme de 19 ans résident dans l'État du Texas (Etats-Unis), rapporte ABC123, un média local.

Après avoir mis sa PS5 en vente, il a convenu d'un rendez-vous avec un internaute pour échanger la console contre de l'argent. Le montant n'a pas été révélé par le média. Arrivé au lieu de rendez-vous, le jeune homme a été agressé par l'acheteur. Afin de récupérer la PS5 sans payer, celui-ci a en effet sorti une arme à feu de sa poche.

Les circonstances exactes de l'agression ne sont pas connues mais le vendeur est parvenu à conserver sa PlayStation 5. Par contre, il a écopé d'une blessure par balle. Transporté d'urgence à l'hôpital, le jeune homme est dans un état stable. De son côté, le ravisseur s'est enfoui, bredouille.

Ce n'est pas le seul fait divers impliquant une PS5. Début d'année, deux adolescents 15 ans résidents à Arras (Pas-de-Calais) sont entrés par effraction dans le domicile d'un homme de 28 ans pour subtiliser sa console. Le propriétaire de la PS5 a été poignardé à plusieurs reprises. Quelques semaines plus tôt, une autre vente entre particuliers a tourné à la fusillade. Le vendeur de la console avait tendu un piège à sa victime pour lui soutirer de l'argent.

