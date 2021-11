Sony aurait déjà vendu deux fois plus de PS5 que de Xbox Series X et S

Sony peut se vanter du succès de sa dernière console PS5 par rapport aux Xbox Series X et S de Microsoft, puisque les ventes de PS5 seraient deux fois plus élevées que ses concurrentes, d’après les chiffres du cabinet Ampere Analysis.

D’après Ampere Analysis, Sony aurait écoulé environ 12,8 millions PlayStation 5 dans le monde en septembre, que ce soit le modèle Digital ou classique, tandis que les Xbox Series X et S n’auraient été vendues qu’à 6,7 millions d’unités depuis leur lancement en fin d’année dernière. Les chiffres d’Ampere Analysis sont donc assez proches de ceux communiqués dans les résultats trimestriels par Sony, puisque la firme nippone annonçait elle 13,4 millions d’unités vendues.

Au troisième trimestre de 2021, c’est Nintendo qui domine les ventes, puisqu’il aurait vendu 3,91 millions de Switch, contre 3,42 millions de PS5 pour Sony. Au total, en ajoutant les consoles de Microsoft, les ventes auraient atteint 9,1 millions d’unités ce trimestre. Au quatrième trimestre, à l’approche de Noël, c’est Nintendo qui devrait de nouveau tirer son épingle du jeu. En effet, les ventes vont probablement être stimulées par le lancement du nouveau modèle OLED, même si Nintendo a déjà été contraint de réduire la production de 20 % à cause de la pénurie de puces.

La Xbox Series S s’est mieux vendue que la Xbox Series X dans certains marchés

Selon Piers Harding-Rolls, le directeur d'Ampere chargé de la recherche sur les jeux, les données suggèrent que la Xbox Series S de Microsoft a dépassé la Xbox Series X sur « plusieurs marchés clés ». Il ajoute que la « La stratégie de produit à deux niveaux de Microsoft a été un geste audacieux lors du lancement de la génération Series et la Series S, moins puissante, s'est imposée dans un contexte de pénurie de composants et de contraintes d'approvisionnement de la Xbox Series X ».

Nos confrères de GameIndustry corroborent également ces données, car selon leurs propres informations, les ventes de Xbox Series X et S seraient à peu près égales sur certains marchés, et que les ventes de jeux au format digital sont beaucoup plus élevées que chez Sony. D’après eux, jusqu’à présent, 90 % des exemplaires de Call of Duty Vangaurd au Royaume-Uni auraient été vendus au format numérique.

