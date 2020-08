Ghost of Tsushima : un mode multi-joueur arrive très bientôt

Ghost of Tsushima, la dernière grosse exclusivité de la PS4, est un jeu solo. Mais cet automne, le titre de Sucker Punch accueillera un nouveau mode multi-joueur. Il sera possible de jouer avec ses amis à travers des missions en coopération s’inspirant du folklore japonais.

Ghost of Tsushima, sorti en juillet, est un jeu très classique, mais qui arrive à séduire par sa maîtrise du gameplay et par son ambiance. Si vous avez complété la campagne solo de long en large et en travers, sachez que le développeur Sucker Punch prévoit un peu de rab. En effet, un nouveau mode multi-joueur a été annoncé.

Nommé Legends, ce mode permettra à quatre joueurs au maximum de parcourir des missions scriptées. Le jeu abandonnera donc son monde ouvert, mais aussi son aspect réaliste. Le nouveau contenu s’inspire des légendes japonaises et plonge donc totalement dans le fantastique.

Il sera possible de jouer seul ou à plusieurs lors de ses missions. Quatre classes seront disponibles : samouraï, chasseur, rônin et assassin, avec chacune leurs particularités et leurs options de personnalisation. Notons que Sucker Punch promet du contenu supplémentaire qui sera ajouté au fur et à mesure. En plus des missions scriptés, des missions de survie, où il faudra résister à des vagues d’ennemis, seront disponibles.

Sortie en automne

Le mode Legends n’est pas encore prêt. Sucker Punch indique que cette mise à jour sortira dans le courant de l’automne. Il ne sera pas nécessaire de repasser à la caisse, puisqu’il sera entièrement gratuit si vous avez acheté le jeu. Ghost of Tsushima étant également compatible avec la PS5, il ne sera pas nécessaire de garder sa PS4 si vous souhaitez continuer à jouer à ce mode au fil du temps.

Pour rappel, Ghost of Tsushima est la dernière grosse exclusivité de la PS4. Reprenant tout ce qui a fait le succès des jeux open world sur cette génération, il est arrivé à séduire par sa maîtrise du genre. Il met en scène Jin Sakai, samouraï de l’île de Tsushima, qui n’hésite pas à bafouer son code d’honneur pour protéger son foyer de l’invasion mongole.