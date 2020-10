PS5 : quels sont les jeux disponibles au lancement de la console ?

La PS5 sortira dans les rayons le 19 novembre prochain. Qui dit console, dit jeux. Dans ce dossier, nous allons voir quels seront les titres disponibles au lancement de la machine. Est-ce que ça vaut le coup de craquer le jour de la sortie ? La PS5 a plus d'un tour dans son sac sur ce point.

La PS5 arrive bientôt ! La console de Sony sortira le 19 novembre prochain au prix de 499 euros (avec lecteur de disques) ou de 399 euros (sans lecteur de disques). Beaucoup ont déjà précommandé la machine pour la recevoir le jour J. Mais pour jouer à quoi ? Sony a déjà précisé que le line-up de sortie de la console allait être important. En plus des jeux PS5, elle pourra lire les jeux PS4 et un abonnement PS Plus comprendra des titres phares disponibles gratuitement.

Dans ce dossier, nous allons faire le tour des titres jouables dès le premier jour sur la console :

Astro’s Playroom

On commence avec un jeu qui pourrait paraître anodin, mais qui est en réalité intéressant. En effet, ce titre sera offert avec la console. Il s’agit ici d’un jeu de plate-forme qui a la particularité d’exploiter les innovations de la manette Dual Sense comme le retour haptique et le retour de force. Une démo des capacités du pad, en somme.

Spider-Man Miles Morales

Il s’agit d’une extension du jeu Spider-Man sorti en 2018 sur PS5. Nous retrouvons donc le même gameplay ainsi que la même aire de jeu. Cette fois, le joueur incarne Miles Morales en lieu et place de Peter Parker. Notons que ce titre servira de vitrine à la console, puisqu’il affichera du ray-tracing, notamment. Le titre de base sera également inclus en version remaster.

Demon’s Souls

Remake du jeu sorti en 2009, Demon’s Souls est le tout premier Souls, bien avant Dark Souls, Bloodborne et Sekiro. Ce remake, développé par Bluepoint (Shadow of the Colossus) garde l'essence du titre de base, tout en le sublimant en termes de graphismes. Un jeu à ne pas mettre entre toutes les mains, puisqu’il est très difficile, voire frustrant par certains moments. Dark Souls est une balade champêtre, à côté.

Sackboy : A Big Adventure

Ce spin-off de Little Big Planet est un jeu de plate-forme destiné aux plus jeunes. Il a tout l’air d’être très classique dans ses mécaniques.

Destruction AllStars

Ce titre rappelle Rocket League à quelques égards. Il s’agit d’un jeu multijoueur où le but est d’exploser ses adversaires avec son véhicule. Petite particularité : il est possible de sortir de sa voiture !

Assassin’s Creed Valhalla

Ce nouvel opus de l’auguste saga nous emmènera vers l’Angleterre du IXe siècle en plein âge viking. Pour toutes les infos à retenir sur le jeu, nous vous redirigeons vers notre dossier.

Call of Duty Black Ops Cold War

Impossible d’échapper à Call of Duty. Cette année, le titre prendra place dans l’univers de Black Ops et nous plongera dans les années 1980 à la recherche d’un espion soviétique. Un nouvel opus qui va appliquer à la lettre la recette des précédents jeux.

Godfall

Il s’agit ici du tout premier jeu annoncé sur PS5. Développé par Gearbox (Borderlands), GodFall est un beath them all dans un univers d’heroic fantasy.

Watch Dogs Legion

Le troisième volet de la licence Watch Dogs débarquera bien sur PS5. Cette fois, Ubisoft nous emmène dans un Londres dystopique. Petite nouveauté : il n’y a pas de héros, puisqu’il sera possible de prendre possession de tous les PNJ.

Hyper Scape

Le battle royale free-to-play d’Ubisoft a du mal à s’imposer sur un marché de plus en plus saturé. La version PS5, disponible dès le lancement de la console, pourrait l’aider dans cette tâche.

Fortnite

Le roi des Battle-Royale fera lui aussi son chemin sur la console de Sony. Notons que les graphismes seront retravaillés par rapport à la version PS5 (Unreal Engine 4).

FIFA 21

Le jeu sort sur PS4. Si vous l’achetez sur cette console, vous pourrez avoir la version PS5 dès le premier jour. C’est toujours bien d’avoir un FIFA et deux manettes chez soi.

NBA 2K21

Si le football ne vous botte pas, peut-être préférez-vous le basket ? Pas de souci, puisque le jeu NBA 2K21 sera au rendez-vous à la sortie de la PS5.

Dirt 5

On reste dans les simulations de sport avec Dirt 5, la simulation de rallye bien connue. À réserver aux fans.

Observer Système Redux

Ce survival horror est sorti en 2017 sur les anciennes consoles. Il sera bien présent à la sortie de la PS5 dans une version remasterisée et en 4K. Pour les amateurs du genre.

The Pathless

Si vous êtes adepte de la poésie, The Pathless est fait pour vous. Il nous proposera d’entreprendre un voyage féérique dès le 19 novembre.

Destiny 2

Enfin, Destiny 2 sera bien présent à la sortie de la console dans une version aux graphismes réhaussés. Si vous avez déjà le jeu sur les autres plateformes avec les dernières extensions, vous n’aurez rien à payer en plus. Votre progression sera également sauvegardée.

Et ce n’est pas fini !

Cela fait déjà une belle liste et il y a de quoi vous occuper ! Cependant, ce n’est pas tout, puisque Sony a promis que 99% des jeux PS4 seront compatibles avec votre PS5 ! Vous pourrez ainsi profiter de gros titres comme God of War, The Last of Us 2 ou encore Ghost of Tsushima si vous les avez déjà. Cependant, ils resteront les mêmes graphiquement parlant. Attention tout de même : si vous avez les jeux en disque et que vous achetez la Digital Edition de la PS5, vous ne pourrez pas en profiter.

Notons que Cyberpunk 2077 sort sur PS4 le 19 novembre, soit le même jour que la PS5. Cela signifie que vous pourrez tout à fait profiter du dernier jeu de CD Projekt sur votre machine flambant neuve.

PlayStation Plus Collection propose une ludothèque complète pour pas cher

Si vous êtes abonné au PS Plus, sachez qu’il vous sera également possible de télécharger gratuitement les plus gros titres de la PS4 sur votre PS5 ! Ce programme nommé PlayStation Plus Collection se montre très intéressant pour ceux n’ayant jamais eu la PS4 et voulant rattraper certains titres cultes. Voici la liste des jeux concernés par l’offre :

God of War

Bloodborne

Monster Hunter World

Final Fantasy XV

Fallout 4

Mortal Kombat X

Uncharted 4

Ratchet and Clank

Days Gone

Until Dawn

Detroit Become Human

Battlefield 1

Infamous Second Son

Batman Arkham Knight

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Persona 5

Resident Evil VII

Cela en fait du jeu ! Une chose est certaine, vous ne vous ennuierez pas avec votre PS5. Certes, la quasi-totalité des titres mentionnés ci-dessus n’est pas nouvelle, mais pour la première fois, Sony mise pleinement sur la rétrocompatibilité afin d’avoir une bibliothèque solide dès la sortie.

Et vous, quel jeu allez-vous lancer pour la première fois sur votre console ? Allez-vous jouer à un titre inédit comme Demon’s Souls ou lancer un jeu PS4 ? Dites-le-nous dans les commentaires !