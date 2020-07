Steam débarque bientôt sur Chrome OS et les Chromebook, ça se confirme !

De nouveaux indices confirment que Google et Valve travaillent sur la compatibilité de Steam avec ChromeOS et les Chromebooks. Cette compatibilité passerait par l’usage d’une distribution Ubuntu capable de lancer des jeux destinés à Windows. Des tests seraient en cours avec des plates-formes équipées des processeurs Intel de 10e génération.

Les Chromebook peuvent-ils devenir de vrais PC de jeux ? À première vue, non. La puissance des plates-formes tournant sous ChromeOS, n’est pas assez importante, sans parler des restrictions du système d’exploitation. Pourtant, certaines initiatives sont en cours pour remédier à ce problème. D’une part, il y a Stadia que Google a rendu compatible avec certains Chromebook.

Et d’autre part, les rumeurs parlent d’un projet entre Google et Valve pour intégrer ChromeOS dans l’écosystème de Steam. Un projet connu sous le nom de code Borealis qui semble être suffisamment avancé pour apparaître dans le code source de Chromium. Et, selon nos confrères de 9to5Google, des tests seraient en cours chez Google sur les Chromebook équipés de processeurs Intel de 10e génération.

Expliquons comment cette information est apparue. De nombreux projets sont en cours de développement autour de Chromium et ChromeOS. L’un d’entre eux s’appelle Crostini. Le but de celui-ci est de faire tourner une distribution Linux dans une machine virtuelle sous ChromeOS. Une déclinaison de ce projet s’appelle Borealis. Ce dernier est également destiné à faire tourner une distribution Linux dans une machine virtuelle sous ChromeOS. Deux différences. La distribution est Ubuntu. Et un client Steam est préinstallé.

Steam, Proton, Ubuntu, Borealis et ChromeOS

Ce n’est pas une surprise de voir Ubuntu et Steam servir de base à une expérience ludique dans ChromeOS. Pour deux raisons. D’abord, le choix d’Ubuntu a été adoubé par Valve, qui préconise cette distribution (parmi toutes celles qui existent) pour jouer sous Linux. Steam a en effet travaillé sur un projet appelé Proton visant à rendre certains jeux Windows compatibles avec Ubuntu.

Seconde raison, lors du CES de Las Vegas qui s’est déroulé en janvier dernier, le responsable de ChromeOS chez Google a confirmé que la compatibilité de Steam avec les Chromebook nécessiterait Linux. Sans pour autant préciser quand aboutiraient les travaux ni avec quelles gammes de Chromebook cela se concrétiserait.

Revenons donc à l’information qui motive cet article. Un premier élément vient d’être découvert dans le code source de Chromium : la mention « Hatch-Borealis ». Selon 9to5Google, Hatch est le nom de code des Chromebooks basés sur les processeurs Intel de 10e génération. Nous avons donc ici le premier lien entre Steam et ChromeOS, via une longue succession de projets. C’est aussi la preuve que des tests sont en cours chez Google. Voilà qui devrait améliorer l’aspect ludique des Chromebooks.

Source : 9to5Google