PS5 : des nouveaux packs en stock sont disponibles sur Micromania

Micromania propose la PS5 à la précommande dans de nouveaux packs. Ces derniers sont composés de la PS5 ainsi que d'une TV Sony Edge LED X85JAEP dans trois diagonales, de deux manettes DualSense et du jeu Uncharted Legacy of Thieves Collection. La date de livraison est fixée au 31 janvier 2022.

La PlayStation 5 est de retour en stock du coté de l'enseigne spécialisée du jeu vidéo Micromania. Elle se décline dans plusieurs packs comprenant une TV certifiée “Ready for PS5”, le modèle Sony Edge LED X85JAEP en l'occurrence. Les packs se composent de la PS5 avec la TV dans les diagonales 50, 65 et 75 pouces, le jeu Uncharted Legacy of Thieves Collection et deux manettes DualSense (une blanche et une cosmic red). Les tarifs de ces nouveaux packs sont compris entre 1 499 € et 1 999 €.

Ne tardez pas trop si vous souhaitez y mettre la main dessus, la rupture de stock, même à ces tarifs assez élevés pourrait intervenir dans les minutes qui suivent. On récapitule :

La PS5 est de retour sur Micromania : foncez avant qu'il ne soit trop tard

Ce 24 janvier 2022, Micromania a finalement mis en ligne un nouveau stock de PlayStation 5 sur son site web. Si vous souhaitez mettre la main sur la nouvelle console de Sony, on vous conseille de ne pas tergiverser. Réglez votre panier dès que possible. Vu la quantité limitée de machines disponibles, on s'attend à ce que Micromania se retrouve en rupture de stock d'ici quelques heures / minutes.

Quoi qu'il en soit, plusieurs indices laissent penser que la PS5 ne restera plus bien longtemps une denrée rare. En effet, Sony aurait décidé d'accélérer la production de sa nouvelle console. De cette manière, le géant japonais serait parvenu à tenir ses objectifs de vente avant la fin de son année fiscale. On s'attend à ce que d'autres revendeurs mettent rapidement en vente un nouveau stock de PS5 sur le marché.

