PS5 : découvrez ces nouveaux concepts de la console en blanc

La PS5 sera-t-elle blanche comme sa manette ? Quoiqu’il en sera, l’un des designers du site Lets Go Digital nous gratifie de concepts inédits de la future console de Sony, cette fois-ci accompagnée de la DualSense, la future manette de la Playstation 5.

Lets Go Digital et le designer italien Giuseppe Spinelli ont encore frappé. Après avoir imaginé à quoi pourrait ressembler le packing de la PS5, Snoreyn (son surnom d’artiste) s’est penché directement sur la future console de Sony. Le designer a opté pour une ligne assez réaliste, en noir et en blanc.

Le résultat se veut plutôt élégant, avec ces bordures lumineuses bleues du plus bel effet. L’artiste n’a oublié aucun détail. Le logo Playstation brille comme à son habitude au centre de la console, tandis que les bouches d’aérations se situent sur les côtés et l’arrière de la machine. On retrouve justement sur cette face arrière les différents ports : prise d’alimentation, HDMI, optique, USB 2.0 et Ethernet.

La face avant est quant à elle occupée par deux ports USB et le lecteur de Blu-ray. Cette configuration peut paraître crédible dans tous les cas. Mention spéciale au jeu inséré dans la console, un certain The Darkness III. Ce titre, qui n’a toujours pas été annoncé, semble être très attendu par l’artiste italien ! Espérons le voir arriver un jour sur PS5 qui sait, et si vous n’avez pas fait les deux premiers, un conseil foncez !

La DualSense s’invite dans les concepts

Evidemment, la PS5 n’est plus seule sur ces concepts. Sony a depuis dévoilé la manette DualSense. Après plus de 20 ans de bons loyaux et services, soit quatre versions et quatre générations de consoles, la DualShock cède sa place. La DualSense se veut plus massive, plus ronde et plus anguleuse que sa grande sœur. Certains twittos se sont d’ailleurs amusés du design très « Xbox One » de la DualSense. Difficile de leur reprocher, tant la nouvelle manette de Sony partage des similitudes avec le contrôleur de Microsoft.

Pour rappel, le constructeur a préféré « garder intact une grande partie de ce que les joueurs aiment à propos de la DualShock 4, tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en affinant le design ». Voilà pourquoi toutes les touches retrouvent leur place habituelle, à quelques détails près. Le bouton Share disparaît au profit du Bouton Create et un nouveau bouton Mute fait son apparition. Maintenant que nous connaissons la DualSense, Jim Ryan le CEO de Sony Interactive Entertainment a assuré que la société allait communiquer bien plus souvent sur la console.

