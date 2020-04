PS5 : la manette DualSense sera équipée d’une batterie rechargeable et d’une prise jack

La DualSense, la manette de la PS5, embarquera une batterie rechargeable et une prise jack. C’est en tout cas ce que vient de confirmer Sony sur le Playstation Blog. Une bonne nouvelle pour les allergiques aux piles, et pour les possesseurs de casque audio ou d’oreillettes filaires.

Les joueurs et joueuses ont pu découvrir ce mercredi 8 avril le nouveau contrôleur de la PS5. En effet, Sony a dévoilé la manette DualSense, la descendante directe de la DualShock. Le constructeur a révélé de nombreux points : la disposition des touches, la présence confirmée du retour haptique, des gâchettes L2 et R2 « adaptives » et l’intégration d’un nouveau bouton appelé Create, en lieu et place du bouton Share.

Ces nouveautés n’ont pas évité à Sony l’inévitable comparaison. Oui, la DualSense ressemble étrangement à une manette Xbox One. Les twittos se sont d’ailleurs amusés avec ce design très ou trop « Xbox One ». Malgré cette avalanche d’informations, certains détails manquaient à l’appel, comme la source d’énergie choisie ou la présence ou non d’un port jack.

Sony a répondu à ses deux questions ce jeudi 9 avril sur le Playstation Blog. Ne faisons pas durer le suspens, oui la manette embarquera un port jack en plus du microphone intégré. Une bonne nouvelle pour les possesseurs de casque filaire.

Une stratégie différente de Microsoft

Et quant à l’alimentation en énergie de la manette, le constructeur perpétue la tradition. La DualSense sera bel et bien équipée d’une batterie rechargeable, comme c’était le cas sur la DualShock 3 et 4. Une stratégie diamétralement opposée de celle de Microsoft. En effet, le constructeur a annoncé que la manette de la Xbox Series X utilisera encore des piles AA.

La firme de Redmond justifie son choix en expliquant vouloir ne pas contenter une partie de sa clientèle au détriment d’une autre. Les piles offrent plus de flexibilité que la batterie d’après Microsoft. « Ce qu’il faut savoir est que quand on parle aux joueurs, il y a un camp assez important qui préfère les piles AA. Il faut donc faire preuve de flexibilité pour satisfaire les deux camps », expliquait Jason Ronald, responsable de la gestion des programmes chez Xbox dans les colonnes du site Eurogamer.

